На своей странице в инстаграме Кохан опубликовал фотографии со свадебной фотосессии. Его избранницей стала девушка по имени Анна, которая старше его на шесть лет, пишет 24 Канал.

Кохан больше не холостяк

25-летний бронзовый призер Олимпийских игр в Париже и Абсолютного чемпионата мира в Будапеште поделился новостью о том, что теперь он женат.

О невесте известно немного: ее зовут Анна, ей 31 год, а ее страница в инстаграме насчитывает чуть более 1300 подписчиков. Чем занимается жена легкоатлета, в профиле она не указывает.

Сам Кохан пошутил, что на фото он с "бывшей девушкой" – ведь теперь их статус изменился после оформления отношений.

Как отреагировали другие звезды украинской легкой атлетики

В комментариях к свадебному посту Михаила Кохана его поздравили другие участницы Абсолютного чемпионата мира от Украины – в том числе и его триумфаторша Ярослава Магучих.

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка написала: "Вау, поздравляю". Также лайк и поздравление оставила под постом и Юлия Левченко.

К приятным пожеланиям присоединились и представители других видов спорта – например, прыгун в воду Алексей Середа.