На своїй сторінці в інстаграмі Кохан оприлюднив фото з весільної фотосесії. Його обраницею стала дівчина на ім'я Анна, яка старша на шість років, пише 24 Канал.

Кохан більше не холостяк

25-річний бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі та Абсолютного чемпіонату світу в Будапешті поділився новиною, що тепер він одружений.

Про наречену відомо мало: її ім'я Анна, їй 31 рік, а її інстаграм-сторінка має трохи більше 1300 читачів. Чим займається дружина легкоатлета, в профілі вона не зазначає.

Сам Кохан пожартував, що на фото він з "колишньою дівчиною" – адже тепер їхній статус змінився після оформлення стосунків.

Як відреагували інші зірки української легкої атлетики

У коментарях до весільного допису Михайла Кохана його привітали учасниці Абсолютного чемпіонату світу від України – зокрема і його тріумфаторка Ярослава Магучіх.

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка написала: "Вау, вітаю". Так само лайк та привітання залишила під постом і Юлія Левченко.

Долучилися до приємних побажань і представники інших видів спорту – наприклад, стрибун у воду Олексій Середа.