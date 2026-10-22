На своїй сторінці в інстаграмі Кохан оприлюднив фото з весільної фотосесії. Його обраницею стала дівчина на ім'я Анна, яка старша на шість років, пише 24 Канал.
Кохан більше не холостяк
25-річний бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі та Абсолютного чемпіонату світу в Будапешті поділився новиною, що тепер він одружений.
Про наречену відомо мало: її ім'я Анна, їй 31 рік, а її інстаграм-сторінка має трохи більше 1300 читачів. Чим займається дружина легкоатлета, в профілі вона не зазначає.
Сам Кохан пожартував, що на фото він з "колишньою дівчиною" – адже тепер їхній статус змінився після оформлення стосунків.
Як відреагували інші зірки української легкої атлетики
У коментарях до весільного допису Михайла Кохана його привітали учасниці Абсолютного чемпіонату світу від України – зокрема і його тріумфаторка Ярослава Магучіх.
Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка написала: "Вау, вітаю". Так само лайк та привітання залишила під постом і Юлія Левченко.
Долучилися до приємних побажань і представники інших видів спорту – наприклад, стрибун у воду Олексій Середа.