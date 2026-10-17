Свої враження Ярослава Магучіх висловила в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ". Там вона детально описала свої емоції.

Що розповіла Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх розповіла, що вона неймовірно рада стати першою в історії чемпіонкою цього супертурніру. Її тішить той факт, що вона змогла привезти трофей в Україну.

Для мене це особливе досягнення, адже змагання такого формату проводились уперше. У Будапешті зібрались найсильніші спортсменки, тому конкуренція була дуже серйозною,

– зазначила легкоатлетка.

Вона додала, що кожна спортсменка там боролась за результат. Потрібно було зберігати концентрацію до останньої спроби.

Магучіх зізналась, що дуже хотіла здобути саме цей трофей. Тепер він поповнить колекцію нагород дівчини. Вона підвищила свою планку, але має мотивацію рухатись уперед і далі.

Що ще розказала Магучіх

Також в інтерв'ю Ярослава Магучіх зізналась, що вона розуміє, що вписала українську легку атлетику в історію світового спорту. Світові рекорди їй вдавалось установити ще в юніорському віці – на змаганнях U-20 на відкритому повітрі та в приміщенні.

Крім того, спортсменка розсекретила, що відбувається з нею між стрибками. Уболівальники звикли бачити, як "сплячу красуню". Однак у цей момент Ярослава виконує дихальні практики. Або ж уявляє муху та квіточку. Це допомагає їй зберігати концентрацію. Перед самим стрибком безпосередньо Ярослава звертається до себе, називаючи себе пташкою, яка готова високо злетіти.