Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ". Зокрема, так вона відповіла на запитання про те, чи відчуває, що вже вписала своє ім'я в історію світового спорту.

Що розказала Магучіх

Ярослава Магучіх розповіла, що в неї є відчуття, що вона вписала українську легку атлетику в історію світового спорту. Ще в юніорському віці їй вдалось установити світові рекорди U20 у стрибках у висоту – на відкритому повітрі та в приміщенні.

Та, звісно, хочеться ще більше нових перемог і здобутків. Я продовжую працювати та сподіваюсь, що попереду буде ще багато нових перемог,

– зазначила українська легкоатлетка.

Також спортсменка зауважила, що в неї досі є спортивні мрії. Найголовніша з них – стрибнути ще вище.

І, звісно, я мрію встановити олімпійський рекорд на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році. Завжди є до чого прагнути, тож не хочеться зупинятись на тому, чого вже вдалось досягти,

– наголосила Магучіх.

Легкоатлетка додала, що останні роки були дуже пам'ятними в її кар'єрі, в її житті. Найбільше вона буде згадувати встановлення світового рекорду. Це був особливий момент у її кар'єрі, до якого вона довго йшла.

Раніше Магучіх розповідала про те, про що думає на змаганнях у перервах між стрибками. Вона сказала, що має деякі дихальні практики, а також уявляє муху та квітку. Це допомагає тримати думки чистими. А безпосередньо перед стрибком Ярослава може говорити собі, що вона пташка, яка готова високо злітати.

Крім того, тепер українську спортсменку можна знайти й у каталозі небесних тіл. Зокрема, іменем легкоатлетки Ярослави Магучіх у 2025 році був названий астероїд, відкритий у 2002 році.