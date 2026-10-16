Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию "Вечерний Киев". В частности, так она ответила на вопрос о том, чувствует ли она, что уже вписала свое имя в историю мирового спорта.

Что рассказала Магучих

Ярослава Магучих рассказала, что у нее есть ощущение, что она вписала украинскую легкую атлетику в историю мирового спорта. Еще в юниорском возрасте ей удалось установить мировые рекорды U20 в прыжках в высоту – на открытом воздухе и в помещении.

Но, конечно, хочется еще больше новых побед и достижений. Я продолжаю работать и надеюсь, что впереди будет еще много новых побед,

– отметила украинская легкоатлетка.

Также спортсменка отметила, что у нее до сих пор есть спортивные мечты. Самая главная из них – прыгнуть еще выше.

И, конечно, я мечтаю установить олимпийский рекорд на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Всегда есть к чему стремиться, поэтому не хочется останавливаться на том, чего уже удалось достичь,

– подчеркнула Магучих.

Легкоатлетка добавила, что последние годы были очень памятными в ее карьере и в ее жизни. Больше всего она будет вспоминать установление мирового рекорда. Это был особый момент в ее карьере, к которому она долго шла.

Ранее Магучих рассказывала о том, о чем она думает во время соревнований в перерывах между прыжками. Она сказала, что использует некоторые дыхательные практики, а также представляет себе муху и цветок. Это помогает сохранять ясность мыслей. А непосредственно перед прыжком Ярослава может говорить себе, что она птичка, готовая высоко взлететь.

Кроме того, теперь украинскую спортсменку можно найти и в каталоге небесных тел. В частности, именем легкоатлетки Ярославы Магучих в 2025 году был назван астероид, открытый в 2002 году.