Ярослава Магучих поделилась своими впечатлениями в интервью изданию "Вечерний Киев". Там она подробно описала свои эмоции.

Что рассказала Ярослава Магучих

Ярослава Магучих рассказала, что она невероятно рада стать первой в истории чемпионкой этого супертурнира. Ее радует то, что она смогла привезти трофей в Украину.

Для меня это особое достижение, ведь соревнования такого формата проводились впервые. В Будапеште собрались сильнейшие спортсменки, поэтому конкуренция была очень серьезной,

– отметила легкоатлетка.

Она добавила, что каждая спортсменка там боролась за результат. Нужно было сохранять концентрацию до последней попытки.

Магучих призналась, что очень хотела завоевать именно этот трофей. Теперь он пополнит коллекцию наград девушки. Она подняла для себя планку, но у нее есть мотивация двигаться вперед и дальше.

Что еще рассказала Магучих

Также в интервью Ярослава Магучих призналась, что понимает, что включила украинскую легкую атлетику в историю мирового спорта. Мировые рекорды ей удавалось устанавливать еще в юниорском возрасте – на соревнованиях U-20 на открытом воздухе и в помещении.

Кроме того, спортсменка раскрыла, что с ней происходит между прыжками. Болельщики привыкли видеть ее как "спящую красавицу". Однако в этот момент Ярослава выполняет дыхательные упражнения. Или же представляет себе муху и цветок. Это помогает ей сохранять концентрацию. Перед самым прыжком Ярослава обращается к себе, называя себя птичкой, готовой высоко взлететь.