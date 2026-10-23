Українська спортсменка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики

Мовиться про українську спринтерку Діану Гончаренко та ще одного бігуна Олександра Погорілка. Кадрами зі свого весілля пара поділилась у соцмережі Інстаграм.

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Що відомо про весілля спортсменів

Діана Гончаренко є українською спринтеркою. А Олександр Погорілко представляє національну збірну України в бігу на 400 метрів. Весілля відбулось ще наприкінці серпня, але світлинами з дійства молодята поділились тільки зараз.

Свої світлини спортсмени підписали "Наш особливий день". Погорілко та Гончаренко не приховували стосунків і регулярно постили спільні фотографії. У червні 2026 року дівчина навіть показала фото з дівич-вечора, з яких стало зрозуміло, що пара готується до весілля. Однак не було відомо, коли саме воно відбудеться.

Що відомо про Діану Гончаренко й Олександра Погорілка

Діані Гончаренко 22 роки. Вона виступає в бігу на коротких дистанціях 60 метрів і 100 метрів. Вона неодноразово вигравала чемпіонат України в цих дисциплінах.

Гончаренко є уродженкою Сум і раніше займалась акробатикою. Утім згодом саме легка атлетика стала її основною спеціалізацією. У її міжнародній кар'єрі є виступи на Європейських іграх і чемпіонаті Європи серед юніорів.

Олександру ж Погорілку 26 років. Він є одним із провідних українських бігунів на дистанції в 400 метрів. У 2025 році легкоатлет встановив рекорд України, подолавши коло за 44,81 секунди.

Нещодавно своє весілля відгуляв ще один український легкоатлет. Метальник молота Михайло Кохан одружився з дівчиною Анною, яка старша за нього на 6 років.