Мужская сборная Украины по шпаге стала вице-чемпионом мира

Мужская сборная Украины по шпаге вышла в финал чемпионата мира 2026 года. Главный поединок турнира с их участием состоялся в Гонконге, где в настоящее время проходят эти соревнования.

Украинская команда в составе Романа Свичкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка продемонстрировала упорную борьбу за победу на каждом этапе соревнований. Подробнее об их выступлении расскажет 24 Канал.

Путь украинских фехтовальщиков на чемпионате мира-2026

Старт турнира: уверенная победа над сборной Швеции со счетом 45:35.

1/8 финала: драматический поединок против Польши (41:40). Свичкар совершил настоящий подвиг – отыграл семь уколов менее чем за минуту и сравнял счет (40:40) за 3 секунды до финального свистка, вырвав победу.

Четвертьфинал: сенсационная победа над вторым номером мирового рейтинга, сборной Швейцарии, со счетом 39:37.

Полуфинал: тяжелая дуэль против Израиля, завершившаяся минимальным преимуществом украинцев 45:44. Решающий победный бросок снова на счету лидера команды Свичкаря.

В финале чемпионата мира сборная Украины встретилась с командой Казахстана. В решающем поединке за золотые медали украинцы уступили соперникам со счетом 40:45.

Для сборной Украины это первая за семь лет медаль чемпионата мира в командной шпаге. Последний раз украинцы поднимались на пьедестал мирового первенства в 2019 году, когда завоевали серебряные награды, уступив в финале команде Франции.

Эта медаль стала для Украины второй на чемпионате мира-2026. Первую награду в копилку сборной принесла Алина Полозюк, которая стала бронзовой призеркой в индивидуальных соревнованиях по женской рапире.

Турнир в Гонконге продлится до 30 июля.