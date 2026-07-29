Українська команда у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка продемонструвала гарну боротьбу до перемоги на кожній стадії змагань. Детальінше про їх виступ розповість 24 Канал.

Шлях українських фехтувальників на чемпіонаті світу-2026

Старт турніру: впевнена перемога над збірною Швеції з рахунком 45:35.

1/8 фіналу: драматичний поєдинок проти Польщі (41:40). Свічкар здійснив справжній подвиг – відіграв сім уколів менш ніж за хвилину та зрівняв рахунок (40:40) за 3 секунди до фінального свистка, вирвавши перемогу.

Чвертьфінал: сенсаційна перемога над другим номером світового рейтингу, збірною Швейцарії, з рахунком 39:37.

Півфінал: важка дуель проти Ізраїлю, яка завершилася мінімальною перевагою українців 45:44. Вирішальний переможний укол знову на рахунку лідера команди Свічкаря.

У фіналі чемпіонату світу збірна України зустрілася з командою Казахстану. У вирішальному поєдинку за золоті медалі українці поступилися суперникам із рахунком 40:45.

Для збірної України це перша за сім років медаль чемпіонату світу в командній шпазі. Востаннє українці підіймалися на п'єдестал світової першості у 2019 році, коли здобули срібні нагороди, поступившись у фіналі команді Франції.

Ця медаль стала для України другою на чемпіонаті світу-2026. Першу нагороду до скарбнички збірної принесла Аліна Полозюк, яка стала бронзовою призеркою в індивідуальних змаганнях з жіночої рапіри.

Турнір у Гонконгу триватиме до 30 липня.