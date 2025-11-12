Поддержал Путина, брат игрока сборной: кто из украинских футболистов сменил гражданство

Выступать за сборную Украины это мечта и честь для каждого футболиста. Однако не все имеют шанс представлять национальную команду.

Чтобы играть на международном уровне, некоторые футболисты идут на кардинальные шаги, в частности меняют гражданство. Кто из украинских футболистов сменил паспорт – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Ярмоленко в России, братья Кличко в Азии: где родились известные украинские спортсмены

Сергей Юран

Сергей Юран / Фото из открытых источников

Сергей Юран родился в Луганске, где начал карьеру в местной Заре. На его футбольном пути были такие клубы, как Динамо, Бенфика, Порту, Милволл, Фортуна, Бохум.

Однако в 1995 году он перешел в московский Спартак. И в этот период он решил сменить гражданство, чтобы представлять сборную России, полностью разорвав отношения со своей Родиной.

Сейчас Юран, вероятно, проживает в Москве, выступая экспертом на российском телевидении. В одном из интервью для местных СМИ, бывший футболист заявлял, что хотел бы поработать тренером в Спартаке.

Дмитрий Матвиенко

Дмитрий Матвиенко / Фото из открытых источников

Дмитрий Матвиенко, брат Николая Матвиенко, родился в городе Саки, что в оккупированном Крыму. Он прошел школу двух донецких клубов – Шахтера и Олимпика.

А в 2010 году стал игроком симферопольской Таврии. В 2014 году россияне оккупировали полуостров, где играл и проживал футболист.

Во время российской оккупации Крыма Матвиенко играл за молдавский Тирасполь, но уже в 2015 году вернулся на оккупированный полуостров, где начал выступать за ряд местных команд.

Кроме того, футболист получил российское гражданство. Сейчас он выступает за местную ТСК-Таврию.

Денис Голайдо

Денис Голайдо / Фото из открытых источников

Денис Голайдо родился в Симферополе. Свою карьеру он начал в 2002 году в местной Таврии, но из-за нехватки игровой практики за три года перешел в Закарпатье на правах аренды.

В 2006 году он вернулся в родной клуб, а через четыре года присоединился к донецкького Металлурга. В 2014 году футболист поиграл за белорусский Слуцк.

Уже через год Голайдо вернулся в Металлург, где завершил карьеру. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, он принял российский паспорт.

Экс-футболист неоднократно заявлял, что после аннексии Крыма жизнь на полуострове стала лучше. Окончательно, он опозорился в 2018 году, когда вошел в состав Putin Team, выступая в поддержку Владимира Путина.

Антон Кривоцюк

Антон Кривоцюк / Фото из открытых источников

Родился Антон Кривоцюк в Киеве. В начале футбольного пути он выступал в таких юношеских командах, как Звезда, Мариуполь и Нефтчи.

Во взрослом футболе защитник дебютировал в Нефтчи. Еще с детства его вызывали в юношеские сборные Азербайджана, а в 2017 – 2019 годах выступал за молодежную сборную страны.

25 марта 2019 года он впервые сыграл в составе взрослой сборной Азербайджана в товарищеском матче против Литвы. Игра завершилась – 0:0.

Сейчас Кривоцюк проживает и играет в Южной Корее за Теджон Ситизен. Интересно, что сборная Азербайджана пересеклась с Украиной в квалификации отбора на чемпионат мира-2026.

Первый матч завершился ничьей (1:1), а вторая игра победой Украины (2:1). Антон Кривоцюк сыграл за Азербайджан в обоих противостояниях.

Александр Роспутько

Александр Роспутько / Фото донецкого клуба

Александр Роспутько родился в Горловке, что в Донецкой области. Он воспитанник академии Шахтера.

Однако в октябре 2023 года футболист принял нелепое решение. После матча Юношеской лиги УЕФА, где Шахтер-U19 встречался с Антверпеном-U19, он не вернулся с дончанами в Украину.

"Горняки" сразу разорвали контракт с игроком, а впоследствии оказалось, что Роспутько сбежал в Россию. Два года он оставался без команды, но летом 2025 года стало известно, что футболист подписал контракт с Чайкой Песчанокопское.

Впоследствии Роспутько дал интервью для российских медиа. Он заявил, что наконец дома и рад стать частью новой команды.

С первых дней чувствую себя комфортно – здесь созданы все условия для развития, меня хорошо приняли в коллективе. Постепенно интегрируюсь в команду, работаю с тренерским штабом и партнерами, чтобы быстрее войти в игровой процесс,

– сказал Роспутько.

На сайте ФНЛ (Футбольная национальная лига) указано, что футболист имеет российское гражданство. Выступает он в Чайке под восьмым номером.

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото УАФ

Георгий Цитаишвили родился в Израиле. В детстве он попал в Ла Масию (академия Барселоны), но ребятам его возраста (11 лет) нельзя было жить на базе.

Тогда отцу юноши посоветовали академию киевского Динамо, где в конце концов футболиста приняли. В 2018 году он дебютировал за столичный клуб, выйдя на замену в финале Кубка Украины против Шахтера.

С 2016 года Цитаишвили привлекался в сборную Украины разных возрастных категорий. Однако в 2021 году он стал футболистом национальной команды Грузии.

Как пишет dynamo.kiev.ua, футболист высказался о смене гражданства и переходе в другую сборную.

Ну у меня была эта цель в голове и мои близкие знали об этом. В тот момент я находился в Украине и у меня был украинский паспорт. А почему у меня был украинский паспорт? До этого же у меня был паспорт грузинский. Но я от него отказался. Потому что для академии Динамо мне нужен был украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду Динамо, поэтому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины,

– рассказал футболист.

Отметим, что Цитаишвили до сих пор является игроком киевского Динамо. В 2025 году он перешел во французский Мец.

Анатолий Нуриев

Анатолий Нуриев / Фото ФК Колос

Анатолий Нуриев родился в Мукачево, что в Закарпатской области. Он начал профессиональную карьеру в Говерле, а затем перебрался в Мункач.

Кроме того, в Украине футболист поиграл за Среднее, Сталь Каменское, Минай и Колос. В 2022 году он перешел в Сумгаит из Азербайджана.

И в том же году Нуриев перебрался в другой местный клуб – Сабах. С 2021 по 2022 год полузащитник заиграл за сборную Азербайджана.

Марк Мампаси

Марк Мампаси / Фото из открытых источников

Марк Мампаси родился в Донецке в семье конголезца и украинки. Он воспитанник донецкого Шахтера и выступал за "горняков" в молодежном чемпионате Украины.

Однако ни разу не сыграл за взрослую команду дончан. В 2021 году защитника отправили в аренду в Мариуполь, а в том же году он перешел в московский Локомотив.

Футболиста продали ориентировочно за 4 миллиона евро. В том же году Мампаси получил российское гражданство.

К слову. Ранее мы рассказывали Анатолия Бышовца, который предал Украину. Он был любимцем фанатов киевского Динамо.