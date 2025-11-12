Підтримав Путіна, брат гравця збірної: хто з українських футболістів змінив громадянство

Виступати за збірну України це мрія та честь для кожного футболіста. Проте не всі мають шанс представляти національну команду.

Щоб грати на міжнародному рівні, деякі футболісти йдуть на кардинальні кроки, зокрема змінюють громадянство. Хто з українських футболістів змінив паспорт – розповідає 24 Канал.

Сергій Юран

Сергій Юран / Фото з відкритих джерел

Сергій Юран народився у Луганську, де розпочав кар'єру у місцевій Зорі. На його футбольному шляху були такі клуби, як Динамо, Бенфіка, Порту, Мілволл, Фортуна, Бохум.

Проте у 1995 році він перейшов у московський Спартак. І у цей період він вирішив змінити громадянство, щоб представляти збірну Росії, повністю розірвавши стосунки зі своєю Батьківщиною.

Зараз Юран, ймовірно, проживає у Москві, виступаючи експертом на російському телебаченні. В одному з інтерв'ю для місцевих ЗМІ, колишній футболіст заявляв, що хотів би попрацювати тренером у Спартаку.

Дмитро Матвієнко

Дмитро Матвієнко / Фото з відкритих джерел

Дмитро Матвієнко, брат Миколи Матвієнка, народився у місті Саки, що в окупованому Криму. Він пройшов школу двох донецьких клубів – Шахтаря і Олімпіка.

А у 2010 році став гравцем сімферопольської Таврії. У 2014 році росіяни окупували півострів, де грав та проживав футболіст.

Під час російської окупації Криму Матвієнко грав за молдавський Тирасполь, але вже у 2015 році повернувся на окупований півострів, де почав виступати за низку місцевих команд.

Окрім того, футболіст отримав російське громадянство. Зараз він виступає за місцеву ТСК-Таврію.

Денис Голайдо

Денис Голайдо / Фото з відкритих джерел

Денис Голайдо народився у Сімферополі. Свою кар'єру він почав у 2002 році у місцевій Таврії, але чере брак ігрової практики за три роки перейшов у Закарпаття на правах оренди.

У 2006 році він повернувся у рідний клуб, а через чотири роки приєднався до донецкького Металурга. У 2014 році футболіст пограв за білоруський Слуцьк.

Вже за рік Голайдо повернувся в Металург, де завершив кар'єру. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він прийняв російський паспорт.

Ексфутболіст неодноразово заявляв, що після анексії Криму життя на півострові стало кращим. Остаточно, він зганьбився у 2018 році, коли увійшов до складу Putin Team, виступаючи на підтримку Володимира Путіна.

Антон Кривоцюк

Антон Кривоцюк / Фото з відкритих джерел

Народився Антон Кривоцюк у Києві. На початку футбольного шляху він виступав у таких юнацьких командах, як Зірка, Маріуполь та Нефтчі.

У дорослому футболі захисник дебютував у Нефтчі. Ще з дитинства його викликали у юнацькі збірні Азербайджану, а у 2017 – 2019 роках виступав за молодіжну збірну країни.

25 березня 2019 року він вперше зіграв у складі дорослої збірної Азербайджану у товарискому матчі проти Литви. Гра завершилася – 0:0.

Зараз Кривоцюк проживає та грає у Південній Кореї за Теджон Сітізен. Цікаво, що збірна Азербайджану перетнулася з Україною у кваліфікації відбору на чемпіонат світу-2026.

Перший матч завершився нічиєю (1:1), а друга гра перемогою України (2:1). Антон Кривоцюк зіграв за Азербайджан в обох протистояннях.

Олександр Роспутько

Олександр Роспутько / Фото донецького клубу

Олександр Роспутько народився у Горлівці, що у Донецькій області. Він вихованець академії Шахтаря.

Проте у жовтні 2023 році футболіст ухвалив безглузде рішення. Після матчу Юнацької ліги УЄФА, де Шахтар-U19 зустрічався з Антверпеном-U19, він не повернувся з донеччанами в Україну.

"Гірники" одразу розірвали контракт з гравцем, а згодом виявилося, що Роспутько втік в Росію. Два роки він залишався без команди, але влітку 2025 року стало відомо, що футболіст підписав контракт з Чайка Піщанокопське.

Згодом Роспутько дав інтерв'ю для російських медіа. Він заявив, що нарешті вдома та радий стати частиною нової команди.

З перших днів почуваюся комфортно – тут створені всі умови для розвитку, мене добре прийняли в колективі. Поступово інтегруюся в команду, працюю з тренерським штабом і партнерами, щоб швидше увійти в ігровий процес,

– сказав Роспутько.

На сайті ФНЛ (Футбольна національна ліга) вказано, що футболіст має російське громадянство. Виступає він у Чайці під восьмим номером.

Георгій Цітаішвілі

Георгій Цітаішвілі / Фото УАФ

Георгій Цітаішвілі народився у Ізраїлі. У дитинстві він потрапив у Ла Масію (академія Барселони), але хлопцям його віку (11 років) не можна було жити на базі.

Тоді батьку юнака порадили академію київського Динамо, де врешті-решт футболіста прийняли. У 2018 році він дебютував за столичний клуб, вийшовши на заміну у фіналі Кубка України проти Шахтаря.

З 2016 року Цітаішвілі залучався до збірної України різних вікових категорій. Проте у 2021 році він став футболістом національної команди Грузії.

Як пише dynamo.kiev.ua, футболіст висловися про зміну громадянства та перехід в іншу збірну.

Ну в мене була ця мета в голові і мої близькі знали про це. В той момент я знаходився в Україні і в мене був український паспорт. А чому в мене був український паспорт? До цього ж в мене був паспорт грузинський. Але я від нього відмовився. Тому що для академії Динамо мені потрібен був український паспорт, щоби я залишився у клубі. В мене була мрія потрапити в першу команду Динамо, тому я і взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України,

– розповів футболіст.

Відзначимо, що Цітаішвілі досі є гравцем київського Динамо. У 2025 році він перейшов у французький Мец.

Анатолій Нурієв

Анатолій Нурієв / Фото ФК Колос

Анатолій Нурієв народився у Мукачево, що у Закарпатській області. Він розпочав професійну кар'єру у Говерлі, а згодом перебрався у Мункач.

Окрім того, в Україні футболіст пограв за Середнє, Сталь Кам'янське, Минай та Колос. У 2022 році він перейшов у Сумгаїт з Азербайджану.

І у тому ж році Нурієв перебрався в інший місцевий клуб – Сабах. З 2021 по 2022 рік півзахисник заграв за збірну Азербайджану.

Марк Мампасі

Марк Мампасі / Фото з відкритих джерел

Марк Мампасі народився у Донецьку у сім'ї конголезьця та українки. Він вихованець донецького Шахтаря та виступав за "гірників" у молодіжному чемпіонаті України.

Проте жодного разу не зіграв за дорослу команду донеччан. У 2021 році захисника відправили в оренду в Маріуполь, а у тому ж році він перейшов у московський Локомотив.

Футболіста продали орієнтовно за 4 мільйона євро. У тому ж році Мампасі отримав російське громадянство.

До слова. Раніше ми розповідали Анатолія Бишовця, який зрадив Україну. Він був улюбленцем фанатів київського Динамо.