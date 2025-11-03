Бывший игрок Динамо и сборной СССР Анатолий Бышовец был одним из лучших футболистов своей эпохи. 24 Канал подготовил материал о легендарном форварде "бело-синих", где он сейчас живет и чем занимается.

Как 18-летний Бышовец дебютировал за Динамо?

Анатолий Бышовец родился 23 апреля 1946 года в Киеве. Его семья проживала на окраине столицы Украины в районе "Сахарка". Он рано потерял отца, а потому мать растила его и старшего брата сама.

Парень пришел в футбол в 11 лет. Анатолия включили в школу "Юный динамовец", где его первыми тренерами были Николай Мельниченко и Николай Фоминых. Будущая звезда футбола уже тогда выделялся своим дриблингом. Во время матчей он любил обыграть по несколько соперников, а после тренировок отрабатывал удары слета.

Анатолий Бышовец в Динамо / фото ФК Динамо

В 16 лет нестандартный футболист попал в дубль Динамо, а в 18 дебютировал за основной состав. Его партнерами по команде были легендарные Йожеф Сабо, Олег Базилевич, Виктор Серебряников и Виктор Банников. Юный форвард не затерялся среди таких имен, а постепенно завоевал себе место в стартовом составе.

Вот как прокомментировал дебют Бышовца за Динамо тогдашний тренер киевлян Виктор Маслов. Его слова стали пророческими.

Да, это сила, выдающийся будет футболист. Жаль, уйдет рано, защитники забьют,

– сказал Маслов.

Как Бышовец стал любимцем болельщиков Динамо?

Вся игровая карьера Анатолия Бышовца прошла в родном клубе. Он признавался, что всегда старался играть для зрителя, а потому постоянно придумывал новые финты и сногсшибательные удары. Индивидуализм игрока иногда мешал команде, но с возрастом Бышовец начал больше играть на партнеров.

В киевском Динамо Бышовец выступал с 1964 по 1973 год. За это время он вместе с командой четыре раза выигрывал "золото" чемпионата (1966, 1967, 1968, 1971) и один Кубок СССР. Дважды форвард становился лучшим бомбардиром "бело-синих": 1966 год – 19 мячей и 1967 – 9 мячей.

Анатолий Бышовец с Кубком СССР / фото ФК Динамо

За Динамо Бышовец сыграл 161 матч и забил 55 голов. Он завершил игровую карьеру в 27 лет из-за многочисленных травм и трех операций на голеностопе. Его несколько раз приглашали в московские клубы, но форвард остался верен родному Динамо.

Бышовца регулярно вызывали в сборную СССР. В 1970 году он принял участие в чемпионате мира в Мексике, где с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды. Кстати, легендарный Пеле на том же Мундиале забил столько же мячей. После завершения чемпионата Бышовец попал в символическую сборную, а на стадионе "Ацтека" в Мехико ему поставили импровизированный памятник.

Как Бышовец попал в кино и стал героем песни Высоцкого?

Популярность Анатолия Бышовца как футболиста была просто невероятной. Даже люди, которые не интересовались футболом, знали его фамилию.

Форвард Динамо стал одним из героев популярної песни советского певца Владимира Высоцкого "Разговор с женой", где есть такие строки:

"Комментатор из своей кабины крышует нас для красного словца. Но недаром клуб Фиорентина предлагал миллион за Бышовца", – говорится в песне Высоцкого.

Анатолий Бышовец рассказывал, что был лично знаком с Владимиром Высоцким. В 1969 году певец побывал на матче Динамо с Фиорентиной. Под впечатлением игры форварда "бело-синих" Высоцкий написал свою известную песню.

Бышовец – звезда Динамо в 60-х / фото из открытых источников

Тогда действительно были разговоры, что итальянский клуб предлагал за нападающего Динамо один миллион долларов, что сопоставимо с сегодняшними трансферами в районе 60 миллионов.

В 1973 году Анатолий Бышовец снялся в фильме классика украинского кино Леонида Осыки "Дед левого крайнего". Режиссер пригласил непрофессионального актера, что было нестандартным шагом по тем временам.

В этом фильме также снимались знаменитые украинские актеры Николай Яковченко, Константин Степанков и Борислав Брондуков.

Конфликт Бышовца с Лобановским

После завершения игровой карьеры Анатолий Бышовец начал работал тренером в динамовской футбольной школе. Он принял группу 1963 года рождения, выпускниками которой стали знаменитый Алексей Михайличенко и Сергей Процюк, который большую часть карьеры провел в Черноморце.

Анатолий Бышовец с воспитанниками динамовской школы / фото ФК Динамо

Впоследствии он стал старшим тренером и директором школы Динамо. В 1983 году Бышовец мог возглавить родной клуб, когда Валерий Лобановский был тренером сборной СССР. Анатолий Федорович даже сформировал тренерский штаб, но в итоге команду возглавил Юрий Морозов – помощник Лобановского в сборной.

Уже тогда между Метром и Бышовцом сложились напряженные отношения. Многие считали, что Анатолий Федорович подсиживает Лобановского.

Апофеозом конфликта стал 1987 год, когда Валерий Васильевич возглавлял главную сборную СССР, а Бышовец – олимпийскую. Между тренерами были споры за игроков, которые играли за обе команды. Бышовец обвинял Лобановского, что тот умышленно вредит ему.

Анатолий Бышовец и Валерий Лобановский / фото ФК Динамо

Впоследствии Бышовец называл Лобановского "чемпионом по договорным матчам" в чемпионате СССР. Лишь после смерти Валерия Васильевича в 2002 году бывший динамовец начал более уважительно высказываться о мэтре тренерского цеха.

Как Бышовец стал худшим тренером сборной России?

На тренерской ниве наибольшим успехом Анатолия Бышовца стало выступление на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда его команда стала чемпионом, победив в финале Бразилию, где сверкали легендарные Ромарио и Бебето.

После ухода Валерия Лобановского с поста главного тренера сборной СССР в 1990 году именно Бышовец возглавил команду страны, что уже была обречена на распад. Анатолий Федорович вывел команду, которая уже называлась сборная СНГ, на чемпионат Европы-1992, где она провально выступила.

Анатолий Бышовец в сборной СССР / фото из открытых источников

Впрочем, авторитет Бышовца как тренера оставался непоколебимым. В 1998 он стал главным тренером сборной России. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей, в том числе Украине (2:3) в Киеве в рамках отбора на ЧМ-2000. После такого провала Бышовца отправили в отставку. На этой должности Анатолий Федорович установил абсолютный антирекорд, о котором предпочел бы не вспоминать.

Где сейчас Бышовец и что говорил о войне в Украине?

Анатолий Бышовец жил в родном Киеве до 1986 году, пока не случилась авария на Чернобыльской АЭС. Поэтому он вместе с семьей сначала переехал в Одессу, а затем поселился в Москве. Как раз тогда он работал с олимпийской сборной СССР.

После распада Советского Союза он не вернулся на Родину, а получил российский паспорт. Сейчас 79-летний Бышовец живет в Новогорске под Москвой, где расположена база местного Динамо.

Бывший киевлянин полностью ассимилировался с "русским миром". В начале полномасштабного вторжения России он осудил Украину, а не страну-агрессора. Экс-динамовец возмущался отстранением российских спортсменов от международных соревнований и во всем обвинял страны Запада.

Анатолий Бышовец в 2025 году / фото Getty Images

Он восторженно высказывался о параде 9 мая на Красной площади, который организовал Путин. Однако ни словом не осудил ракетные удары по Киеву, где живут его родные и бывшие друзья.

В интервью Украинскому футболу Йожеф Сабо назвал предателем своего бывшего одноклубника по Динамо и партнера по сборной.

Однозначный предатель. Он киевлянин, украинец, динамовец, ему здесь все дали, он здесь, в Украине имя себе заработал. И потом закрылся, остался там в Москве. Я считаю таких людей вообще... Лучше, промолчу. Если бы же один Бышовец таким был, так нет же,

– сказал Сабо.

Сейчас Бышовец находится на пенсии. Его приглашают на различные пропагандистские акции. Интересно, что знаменитый динамовец, который уже почти 40 лет живет в России, пожаловался на мизерную пенсию в стране-агрессоре.

"Разговаривал с нашими олимпийцами. Они получают по 100 тысяч рублей пенсию, а я получаю по выслуге как подполковник, но у меня выслуга не полная 25 лет, а 20. Поэтому у меня 25 тысяч. Дело в том, что наши запросы с женой больше, хоть и не популяризируют какой-то уровень или достаток", – заявил Бышовец российским СМИ.

Недавно его риторика относительно войны несколько изменилась. Он впервые назвал вещи своими именами. Неудивительно, что его высказывания в дикторской России признали "очень смелыми".

Для меня и моей жены, моих детей – это большая катастрофа. Здесь нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Сегодня, как никогда, нам нужен мир, который откроет возможности для футбола,

– цитирует Бышовца odds.ru.

Напоследок отметим, что в 1999 году Анатолий Бышовец предпринял попытку вернуться в Украину. Известного тренера пригласили тренировать донецкий Шахтер. "Горняков" он возглавлял шесть месяцев. Во время пресс-конференций Бышовец пытался отвечать на украинском языке.

Однако из-за отсутствия прогресса в игре команды и конфликтов с футболистами руководство клуба попрощалось с Бышовцем, который навсегда покинул Украину.

