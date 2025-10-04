Футбол – это не только о голах, победах, трофеях, а также любви болельщиков. Это также о дорогих автомобилях, роскошном отдыхе, шумных вечеринках.

Украинских футболистов неоднократно связывали с различными звездами шоубизнеса, моделями и другими известными девушками. 24 канал рассказывает, что известно о романах представителей отечественного спорта.

Читайте также Брак по расчету или по любви: кто из футболистов женат на дочерях влиятельных людей

Что известно о романе Левченко с Кобленко?

Евгений Левченко – бывший футболист сборной Украины и ряда отечественных, а также российских клубов. Виктория Кобленко – актриса и телеведущая, которая переехала из Украины в Нидерланды, где получила свою популярность.

Левченко женился на Кобленко в 2004 году, но через четыре года пара развелась. Однако впоследствии в 2015 году футболист и актриса возобновили отношения и после чего во второй раз поженились через некоторое время.

В 2016 году у Евгения и Виктории родился общий ребенок. Актриса 8 августа в своем инстаграме поделилась фото со своим мужем и новорожденным сыном Кием.

Напомним, что Евгений Левченко долгое время выступал в Нидерландах, где впоследствии и остался. Известно, что звездные супруги проживают в Амстердаме, а сам футболист активно участвует в общественной жизни страны.

Как Ребров крутил роман с Ани Лорак?

Первые слухи о романе между Сергеем Ребровым и Ани Лорак начались в 2000 годах. Известно, что легендарный футболист и украинская певица познакомились в Лондоне, где нападающий играл за Тоттенхэм и Вест Хэм.

Интересно, что Ребров и Ани Лорак тогда были женаты – у футболиста была жена, а у певицы муж. В 2010 годах в прессе ходили слухи, что артистка якобы отменяла концерты, чтобы встретиться с футболистом.

Сам Сергей Ребров не комментировал слухи о возможных отношениях с Ани Лорак. Однако в 2021 году по информации УНИАН, певица рассказала о романе с легендой украинского футбола и рассказала, почему их отношения не сложились.

Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим – то он добивается того, что хочет. Однако роль девушки для свиданий меня не интересовала,

– рассказала Ани Лорак.

Отметим, что Ани Лорак рассказала о дальнейшем общении с Сергеем Ребровым. Украинская певица отметила, что разорвала все связи с футболистом и даже сменила номер телефона.

Был ли роман у Милевского с Канделаки?

В 2008 – 2010 годах начали появляться слухи о романе между Артемом Милевским, который играл за Динамо, и российской ведущей Тиной Канделаки. Известно, что их часто видели на вечеринках после матчей еврокубков, а также ходили слухи о тайных встречах в Москве.

Позже тема романа между Милевским и Канделаки начала набирать еще большие обороты. Тогда Артем развелся со своей женой Ольгой, а Тина со своим мужем Отаром. Также начало появляться больше фото с тусовок Динамо, а СМИ писали о "горячем романе".

В 2019 году вышло большое интервью Артема Милевского для ютуб-канала "КраСава", где форвард признался об отношениях с Тиной Канделаки во время карьеры футболиста в Динамо.

"Секс с Тиной Канделаки? По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подругами в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер".

А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались,

– рассказал Милевский.

Артем также вспоминал о Даше Астафьевой. Однако у него ничего не получилось с певицей из-за шуток его друга Александра Алиева, который испортил вечер своими шутками.

Что известно о романе Милевского и Крук?

Слухи о романе между Артемом Милевским и Валерией Крук начались в 2010-х годах. Тогда девушка начинала свою модельную карьеру, а нападающий был яркой звездой украинского футбола.

Милевский и Крук, более известная в модельном мире, как Одуванчик, часто появлялись на светских мероприятиях. Артем называл ее своей музой, тогда как Валерия его – своим защитником.

Милевский и Крук / Фото из открытых источников

Однако после Динамо Артем Милевский отправился играть в Европу. В результате пара разошлась из-за переезда футболиста и личных недоразумений.

Интересно, что до отношений с Милевским Крук встречалась с Артемом Щербанем, близким другом Виктора Януковича Бывший парень модели был депутатом от "Партии регионов".

Как сложился брак Морозюка?

Николай Морозюк познакомился с Ириной в 2012 году в Варшаве. Уже бывшая жена футболиста рассказывала, что она понравилась ему сразу, однако игроку пришлось добиваться ее.

Я тогда подумала, что я не его уровня. Я симпатичная и все. Но получилось совсем иначе. Ведь он долго завоевывал мое сердце... Он очень боялся меня испугать. Очень осторожно вел себя... Коля был тем человеком, которому я доверяла,

– рассказала Ирина.

Знакомство пары на новый год в Варшаве не имело продолжения. Поскольку тогда у Ирины был другой мужчина, которого она и выбрала. У Николая также была жена, которая еще и забеременела.

Интересно, что Ирина не знала о жене Морозюка. Однако влюбленная девушка летом 2012 году перебралась в Донецк, как любовница футболиста. Николай обеспечивал ее деньгами и снял квартиру.

Впоследствии пара поженилась, а в 2014 году Ирина Морозюк начала вести страницу в социальной сети инстаграм, став блогером. Уже через год у супругов родился сын Илья.

В 2020 году Ирина рассказала, что они с Николаем развелись после восьми лет совместной жизни. Жена футболиста рассказала, что в октябре 2019 года они решили взять паузу.

У нас было все спокойно, не было скандалов, обид, очень сентиментально, потому что мы очень уважаем и любим друг друга. Была такая сильная любовь, что не могли подумать, что такое когда-нибудь произойдет. Но считаю, что так лучше,

– сказала Морозюк.

Кроме того, Ирина призналась, что любит Николая. Однако Морозюк во время паузы в отношениях изменял.

Интересно, что Николай Морозюк сошелся с Ириной во второй раз в 2021 году, а через год она родила футболисту дочь Марию. Окончательно пара разошлась в 2024 году.

Николай и Ирина Морозюки / Фото из социальных сетей

Отметим, что Ирина Морозюк была довольно скандальной. Бывшая жена Николая Морозюка заявляла, что у нее с Александром Алиевым есть внебрачный ребенок.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины отреагировал на слова девушки. Он заявил, что она просто пиарится таким образом.

Мне интересно, что она курит. Вот это мне интересно. Нашел более молодую? Я люблю постарше, она ошибается. Да пиарится она, что же я сделаю. Честно говоря, я вообще впервые слышу такие заявления.

– прокомментировал Алиев.

Александр Алиев также отметил, что никогда в жизни не посмотрел бы на девушку или жену другого футболиста, или спортсмена.

Что известно об отношениях Попова и Билодид?

Денис Попов из киевского Динамо встречался с украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид. Футболист рассказал, что они познакомились в 2020 году в Конча-Заспе.

В интервью "Бомбардиру" защитник "бело-синих" рассказал, что это произошло во время того, как президент награждал сборную Украины U-20 после прошлогоднего чемпионата мира.

Тогда мы не познакомились. Потом уже познакомились через соцсети, сейчас все из-за этого. Есть такое, что нам тяжело совмещать свои графики. Но мы справляемся с этим. Не знаю, правильно это или нет, но мы спокойно, скромно, без всякого афиширования строим свои отношения. Главное, что нам хорошо. Что пишут о нас, не читаем. Есть куча положительных моментов, как и отрицательных. Сколько людей - столько мнений,

– рассказал Попов.

Впервые Билодид и Попову увидели на премьере документального фильма о дзюдоистке под названием "Анаконда". А 10 октября Денис вместе с Дарьей праздновали 20-й день рождения девушки.

Попов и Билодид / Фото из социальных сетей

Однако уже в декабре 2020 года Денис Попов и Дарья Белодед разошлись. Футболист решил не объяснять, что стало причиной разрыва отношений.

Ранее мы рассказывали о том, что известно о украинских футболистах, которые женаты на дочерях влиятельных людей. Среди них Кристиан Биловар, Марьян Швед, Евгений Селезнев и другие.