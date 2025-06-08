Украинские волейболистки не дождались гимна и спели его сами: щемящее видео

Перед матчем Золотой Евролиги против Словении организаторы не включили гимн Украины. Волейболистки спели его сами.

Перед матчем Золотой Евролиги между женскими сборными Украины и Словении произошла досадная ситуация – организаторы не включили мелодию государственного гимна Украины. Однако украинские волейболистки не растерялись: они дружно спели гимн самостоятельно, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

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Достойный поступок спортсменок

Перед началом поединка Золотой Евролиги между женскими сборными Украины и Словении организаторы не включили государственный гимн Украины. Впрочем, это не смутило наших волейболисток и они исполнили его сами.

В самой игре украинская команда тоже проявила силу и характер. Волейболистки уверенно одолели соперниц со счетом 3:0, не позволив им навязать борьбу. Эта победа стала очередным успешным шагом сборной в Золотой Евролиге, где команда Якуба Глушака и в дальнейшем удерживает лидерство в турнирной таблице.

Гимн Украины от волейболисток: смотрите видео

Отметим, что победа над Словенией позволила украинской команде подняться на 15-е место в обновленном мировом рейтинге.