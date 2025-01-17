Норвежский специалист продолжит свою карьеру в Турции. Он возглавил стамбульский Бешикташ, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "черных орлов".

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Новый этап в карьере

Сульшера в аэропорту имени Ататюрка встретили вице-президент Хакан Далтабан, заместитель президента Каан Касаджи и член правления Мерве Озтопалоглу. Они провели переговоры, после чего достигли договоренности о сотрудничестве.

Я очень рад быть здесь. Очень приятно видеть столько людей, которые поддерживают этот замечательный клуб. Мы провели первые переговоры. Я с нетерпением жду начала работы. Быть в этом замечательном городе – это настоящее удовольствие,

– поделился первыми эмоциями тренер.

К слову. В нынешнем сезоне стамбульский клуб сменил уже двух тренеров. Сначала был уволен Джованни ван Бронкхорст, а затем его помощник Сердар Топрактепе, который временно исполнял обязанности.

Отметим, что после 18 туров чемпионата Турции Бешикташ занимает шестую позицию в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от третьего места составляет шесть очков.