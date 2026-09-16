Директор ФБР Кеш Патель заявил на слушаниях в Сенате, что вообще не знал о событии, подрывающем основы национальной безопасности. Также он якобы не осознает, что Дональд Трамп-младший поддерживает связи с лицом, причастным к похищению украинских детей, пишет 24 Канал.

ФБР ничего не знает о Кремлеве

Главу главного следственного ведомства США спросили, как он реагирует на то, что Дональд Трамп-младший получил от близкого к Путину олигарха сотни тысяч долларов на организацию вечеринок после своей свадьбы.

Оказалось, что Кэш Патель вообще не следит за этой ситуацией. Он не смог ничего сказать сенаторам об угрозе, которую потенциально представляет дружба сына президента с российским олигархом. Вместо этого директор ФБР раз за разом повторял, что его ведомство "поймало за последние 18 месяцев больше шпионов, чем за любой другой такой же период в истории бюро".

Этот человек причастен к так называемому "перевоспитанию" украинских детей. Я посещал Украину 11 раз и общался со многими детьми, похищенными силами Путина. Этот человек, очевидно, причастен к такой деятельности, а также имеет прямые связи с Путиным. Я считаю, что здесь существует потенциальная угроза безопасности разведывательной информации, а также вероятность неправомерного влияния,

– рассказал Пателу сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь во время заседания.

На это Патель смог только ответить, что "сообщения в СМИ, из которых он мог бы узнать об истории с Трампом и Кремлем, не всегда точны".

У Трампа подтвердили вечеринку за счет Кремля

Вот только жена Трампа-младшего Беттина Андерсон даже не скрывает то, что их семья дружит с путинским олигархом. Наоборот – она хвастается, что никто не будет извиняться за то, что они общаются с близким другом и принимают от него подарки.

Умар Кремлев – олигарх с криминальным прошлым, бывший промоутер, президент Федерации бокса России, впоследствии глава Международной ассоциации бокса, которая под его руководством лишилась права организовывать соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета.