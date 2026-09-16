Директор ФБР Кеш Пател заявив на сенатських слуханнях, що взагалі не знав про подію, яка підриває основи національної безпеки. Так само він нібито не усвідомлює, що Дональд Трамп-молодший підтримує зв'язки з особою, яка причетна до викрадення українських дітей, пише 24 Канал.

ФБР нічого не знає про Кремльова

Очільника головного розслідувального відомства США запитали, яка його реакція на те, що Дональд Трамп-джуніор отримав від близького до Путіна олігарха сотні тисяч доларів на організацію вечірок після свого весілля.

Виявилося, що Кеш Пател взагалі не стежить за цією ситуацією. Він не зміг нічого сказати сенаторам про загрозу, яку потенційно несе дружба сина президента з російським олігархом. Натомість директор ФБР раз за разом повторював, що його відомство "спіймало за останні 18 місяців більше шпигунів, ніж за будь-який інший таки період в історію бюро".

Ця особа причетна до так званого "перевиховання" українських дітей. Я відвідував Україну 11 разів і спілкувався з багатьма дітьми, викраденими силами Путіна. Ця особа, вочевидь, причетна до такої діяльності, а також має прямі зв’язки з Путіним. Я вважаю, що тут існує потенційна загроза безпеці розвідувальної інформації, а також імовірність неналежного впливу,

– розповів Пателу сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь під час засідання.

На це Пател тільки зміг сказати, що "повідомлення у ЗМІ, з яких він міг би дізнатися про історію з Трампом і Кремльовим, не завжди є точними".

У Трампа підтвердили вечірку за рахунок Кремльова

От тільки дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон навіть не приховує той факт, що їхня родина дружить з путінським олігархом. Навпаки – вона вихваляється, що ніхто не буде вибачатися за те, що вони спілкуються з близьким приятелем і приймають від нього подарунки.

Умар Кремльов – олігарх з кримінальним минулим, колишній промоутер, президент федерації боксу Росії, згодом очільник Міжнародної асоціації боксу, яка під його керівництвом втратила право організовувати змагання під егідою Міжнародного олімпійського комітету.