В конце лета 2024 года у латвийского футболиста Андрейса Прохоренковса нашли злокачественную опухоль. Он сумел собрать средства на лечение в Германии, однако это не помогло футболисту побороть болезнь, пишет 24 канал со ссылкой на Латвийскую федерацию футбола.

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Что известно о футболисте

Он является одним из ведущих латвийских футболистов начала века. Прохоренковс выступал за ряд клубов как у себя на Родине, так и за рубежом. Его карьера включала игру за израильский Маккаби, московское Динамо, польские Одру и Гурник, греческий Ионикос и испанский Расинг Ферроль.

В составе национальной сборной Латвии он провел 32 матча и отметился четырьмя голами. На Евро-2004 принял участие во всех играх своей команды, а его голевая передача помогла Марису Верпаковскису забить единственный мяч латвийцев на турнире - в ворота Чехии.