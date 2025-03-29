Ушел из жизни первый чемпион мира независимой Украины

Перестало биться сердце выдающегося украинского легкоатлета. На 50-м году жизни скончался Геннадий Горбенко.

Спортивный мир всколыхнула печальная весть. Причины смерти Геннадия Горбенко не разглашаются, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.

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Что известно о Горбенко

Он вошел в историю как первый чемпион мира среди юниоров по легкой атлетике в независимой Украине.

Юниорское мировое первенство 1994 года состоялось в Лиссабоне, где Геннадий получил золото в беге на 400 метров с барьерами. Он финишировал с результатом 50,56 секунды, опередив венгра Миклоша Рота на 0,29 секунды.

Горбенко неоднократно становился чемпионом Украины в этой дисциплине. Он также принимал участие в Олимпийских играх 2000 года, где в полуфинальном забеге установил личный рекорд – 48,40 секунды. В финале спортсмен занял восьмое место.