Победитель Лиги чемпионов в составе Реала скончался в возрасте 48 лет

В Испании ушел из жизни бывший игрок Реала Хавьер Дорадо. Вместе с "королевским клубом" он становился победителем Лиги чемпионов сезона-1999/00.

27 февраля 2025 года перестало биться сердце бывшего защитника Реала Хавьера Дорадо. Известному в прошлом футболисту недавно исполнилось 48 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "бланкос".

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Играл на клубном чемпионате мира и выигрывал ЛЧ

Хавьер Дорадо родился 17 февраля 1977 года в городе Талавера-де-ла-Рейна. Свою футбольную карьеру он начал в молодежной команде мадридского Реала.

За основную команду "сливочных" левый защитник дебютировал в полуфинале Кубка Испании против Валенсии в сезоне-1998/99. Тогда команда под руководством валлийского тренера Джона Тошака уступила "летучим мышам" со счетом 0:6.

В общей сложности за Реал Дорадо сыграл 8 матчей. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов-1999/00 и принял участие в клубном чемпионате мира-2000.

Хавьер Дорадо / фото ФК Реал

Во время футбольной карьеры играл за Саламанку, Спортинг Хихон, Райо Вальекано и Мальорку. Из-за травмы передней крестообразной связки вынужден был приостановить выступления в 2008 году.

В 2011 году подписал контракт с представителем третьего испанского дивизиона Атлетико Балеарес. Однако сыграл всего 11 матчей и окончательно покинул футбол. На счету Дорадо четыре матча за молодежную сборную Испании U-21.

В последнее время Хавьер Дорадо тяжело болел. По информации Marca, у экс-игрока Реала была лейкемия.