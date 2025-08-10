Ужасной трагедией завершился боксерский турнир в Токио, который состоялся 2 августа. Для двух участников соревнований он стал последним в жизни.

В больнице от полученных травм скончался японский боксер Хиромаса Уракава. Спортсмену было 28 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на WBO.

От чего умер второй японский боксер?

Уракава участвовал в боксерском турнире в Токио, который уже унес жизнь Шигетоши Котари. Хиромаса получил нокаут в 8-м раунде поединка против Йоджи Сайто.

Медики диагностировали у боксера субдуральную гематому – это кровоизлияние между черепом и мозгом. После боя Уракава оказался в больнице, где ему сделали операцию. 9 августа боксера не стало.

Соболезнования по поводу преждевременной смерти спортсмена выразила боксерская организация WBO.

"WBO скорбит по поводу смерти японского боксера Хиромасы Уракавы, который трагически умер от травм, полученных во время боя против Йодзи Сайто 2 августа в Коракуэн-Холле в Токио.

Эта трагическая новость появилась лишь через несколько дней после смерти Шигетоши Котари, который умер от травм, полученных в своем бою на том же турнире", – говорится в сообщении организации.

Хиромаса Уракава умер в больнице / фото WBO

Отметим, что в больнице до сих пор находится соперник умершего Котари – Ямато Хата. Сейчас боксер находится в состоянии комы.

