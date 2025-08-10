Жахливою трагедією завершився боксерський турнір у Токіо, який відбувся 2 серпня. Для двох учасників змагань він став останнім у житті.

У лікарні від отриманих травм помер японський боксер Хіромаса Уракава. Спортсмену було 28 років, пише 24 Канал з посиланням на WBO.

Від чого помер другий японський боксер?

Уракава брав участь у боксерському турнірі в Токіо, який вже забрав життя Шігетоші Котарі. Хіромаса отримав нокаут у 8-му раунді поєдинку проти Йоджі Сайто.

Медики діагностували у боксера субдуральну гематому – це крововилив між черепом та мозком. Після бою Уракава опинився в лікарні, де йому зробили операцію. 9 серпня боксера не стало.

Співчуття з приводу передчасної смерті спортсмена висловила боксерська організація WBO.

"WBO сумує з приводу смерті японського боксера Хіромаси Уракави, який трагічно помер від травм, отриманих під час бою проти Йодзі Сайто 2 серпня в Коракуен-Холі в Токіо.

Ця трагічна новина з'явилася лише через кілька днів після смерті Шігетоші Котарі, який помер від травм, отриманих у своєму бою на тому ж турнірі", – йдеться у повідомленні організації.

Хіромаса Уракава помер у лікарні / фото WBO

Зазначимо, що у лікарні досі перебуває суперник померлого Котарі – Ямато Хата. Наразі боксер знаходиться у стані коми.

