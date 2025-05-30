Бывший победитель этапа Тур де Франс умер во время благотворительной велогонки

В четверг, 29 мая, состоялась выставочная велогонка в Бельгии. Гонки проходили в рамках благотворительной акции в поддержку организации "Stand Up for Cancer", которая стремится повысить осведомленность и финансировать исследования, а также лечение рака всех пациентов.

Во время соревнований произошло трагическое событие. Умер 60-летний знаменитый бельгийский велогонщик Людо Дирксенс, сообщает 24 канал со ссылкой на Cyclingnews. Читайте также Машина насмерть сбила 19-летнюю итальянскую велосипедистку Причина смерти В ходе благотворительной велогонки спортсмены должны были преодолеть дистанцию длиной в 250 километров за 4 дня. Во время гонки Людо Дирксенсу стало плохо. Врачи пытались спасти жизнь бельгийского велогонщика, но безуспешно. Что известно о Дирксенсе Людо Дирксенс подписал первый профессиональный контракт в 29 лет. Бельгиец завершил карьеру в 41 год.

В 1999 году Дирксенс стал чемпионом Бельгии в групповой гонке, а затем выиграл этап на Тур де Франс. Ранее сообщали, что автомобиль сбил немецких велогонщиков во время тренировочной поездки.