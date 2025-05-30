Во время соревнований произошло трагическое событие. Умер 60-летний знаменитый бельгийский велогонщик Людо Дирксенс, сообщает 24 канал со ссылкой на Cyclingnews.

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Причина смерти

В ходе благотворительной велогонки спортсмены должны были преодолеть дистанцию длиной в 250 километров за 4 дня.

Во время гонки Людо Дирксенсу стало плохо. Врачи пытались спасти жизнь бельгийского велогонщика, но безуспешно.

Что известно о Дирксенсе

Людо Дирксенс подписал первый профессиональный контракт в 29 лет. Бельгиец завершил карьеру в 41 год.

В 1999 году Дирксенс стал чемпионом Бельгии в групповой гонке, а затем выиграл этап на Тур де Франс.

Ранее сообщали, что автомобиль сбил немецких велогонщиков во время тренировочной поездки.