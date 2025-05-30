Під час змагань відбулась трагічна подія. Помер 60-річний знаменитий бельгійський велогонщик Людо Дірксенс, повідомляє 24 канал із посиланням на Cyclingnews.

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Причина смерті

В ході благодійної велогонки спортсмени мали подолати дистанцію довжиною у 250 кілометрів за 4 дні.

Під час перегонів Людо Дірксенсу стало погано. Лікарі намагались врятувати життя бельгійського велогонщика, але безуспішно.

Що відомо про Дірксенса

Людо Дірксенс підписав перший професійний контракт у 29 років. Бельгієць завершив кар'єру у 41 рік.

У 1999 році Дірксенс став чемпіоном Бельгії у груповій гонці, а потім виграв етап на Тур де Франс.

Раніше повідомляли, що автомобіль збив німецьких велогонщиків під час тренувальної поїздки.