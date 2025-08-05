Печальная весть пришла из Италии. В возрасте 68 лет ушел из жизни легендарный баскетболист Марко Бонамико, который играл на двух Олимпийских играх.

Один из величайших итальянских баскетболистов всех времен Марко Бонамико умер в ночь на 4 августа. Последние несколько дней он находился в больнице "Беллария" в Болонье, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию баскетбола Италии.

Читайте также Умер экстренер сборной Украины по греко-римской борьбе Олег Корват

Что известно о Марко Бонамико?

Марко Бонамико, по прозвищу "Морской пехотинец", был ключевым игроком итальянского баскетбола в 1970-х и 1980-х годах. Во время игровой карьеры он выступал за Фортитудо, Виртус, Олимпия Милан, Баскет Наполи, Сиену, Либертас Форли и Удине.

Вместе с Виртусом дважды становился чемпионом Италии (1976, 1984), а также выиграл два Кубка Италии. В составе сборной Италии провел 151 матч. Он выиграл исторический титул чемпиона Европы-1983 в Нанте, а также был серебряным призером Олимпиады-1980. Также Марко участвовал в Играх-1984 в Лос-Анджелесе.

После завершения карьеры был председателем Итальянской ассоциации баскетболистов и второй итальянской лиги. Работал спортивным комментатором на Олимпийских іграх в Афинах. Бонамико был активным популяризатором баскетбола и пионером системы 3х3.

Ранее мы сообщали о потере легендарного игрока мадридского Реала, который завоевал 32 трофея.