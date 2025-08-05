Один з найвидатніших італійських баскетболістів усіх часів Марко Бонаміко помер у ніч на 4 серпня. Останні кілька днів він перебував у лікарні "Белларія" у Болоньї, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію баскетболу Італії.

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Що відомо про Марко Бонаміко?

Марко Бонаміко, на прізвисько "Морський піхотинець", був ключовим гравцем італійського баскетболу у 1970-х та 1980-х роках. Під час ігрової кар'єри він виступав за Фортітудо, Віртус, Олімпія Мілан, Баскет Наполі, Сієну, Лібертас Форлі та Удіне.

Разом з Віртусом двічі ставав чемпіоном Італії (1976, 1984), а також виграв два Кубки Італії. У складі збірної Італії провів 151 матч. Він виграв історичний титул чемпіона Європи-1983 у Нанті, а також був срібним призером Олімпіади-1980. Також Марко брав участь в Іграх-1984 у Лос-Анджелесі.

Після завершення кар'єри був головою Італійської асоціації баскетболістів та другої італійської ліги. Працював спортивним коментатором на Олімпійських іграх в Афінах. Бонаміко був активним популяризатором баскетболу та піонером системи 3х3.

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