Рикки Хаттона нашли мертвым: появились новые детали неожиданной смерти боксера
- Британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме.
- Причины смерти 46-летнего спортсмена пока не установлены.
- Перед смертью Хаттон объявил о возвращении в ринг.
Британский боксер умер у себя дома по пока неустановленным причинам. Первым Хаттона мертвым обнаружил его менеджер и близкий друг.
Мир бокса на днях всколыхнула ужасная трагедия. На 47-м году жизни скончался известный британский боксер Рикки Хаттон, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Как умер Рикки Хаттон?
Полиция 14 сентября сообщила, что Рикки нашли мертвым в его собственном доме. Позже же эксперт по боксу Стив Банс раскрыл больше деталей о Хаттоне.
Пока неизвестна точная дата смерти боксера. По информации Стива, спортсмена без признаков жизни обнаружил менеджер Хаттона Пол Спик утром в воскресенье, 14 сентября.
За день до этого, в субботу, Рикки должен был появиться на боксерском вечере, который организовывал Спик. Однако Хаттон так и не прибыл, что стало поводом для Пола посетить его дом.
Когда Рикки не открыл, Спик сам пробрался внутрь дома и увидел там мертвого друга. Отмечается, что признаков насильственной смерти Хаттона нет.
Для него этот эпизод стал настоящим потрясением. Хаттон был не только подопечным Спика, а еще и его близким другом. Интересно, что за несколько недель до смерти 46-летний боксер объявил о возвращении в ринг.
Что известно о Рикки Хаттоне:
- Рикки Хаттон провел в профессиональном боксе 15 лет – с 1997 по 2012-й.
- Британец в разные годы становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом среднем весе.
- Также Рикки покорились пояса WBA и IBO в полусреднем весе.
- За свою карьеру Хаттон выиграл 45 из 48-ми поединков, потерпев три поражения.
- Свой последний бой британец провел против украинца Вячеслава Сенченко, которому проиграл в 2012 году.
- В декабре этого года Хаттон должен был драться с Эйсой Аль Дахом в Дубае.