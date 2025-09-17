Британский боксер умер у себя дома по пока неустановленным причинам. Первым Хаттона мертвым обнаружил его менеджер и близкий друг.

Мир бокса на днях всколыхнула ужасная трагедия. На 47-м году жизни скончался известный британский боксер Рикки Хаттон, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

По теме Был проповедником и участвовал в "Танцах со звездами": умер бывший соперник Кличко

Как умер Рикки Хаттон?

Полиция 14 сентября сообщила, что Рикки нашли мертвым в его собственном доме. Позже же эксперт по боксу Стив Банс раскрыл больше деталей о Хаттоне.

Пока неизвестна точная дата смерти боксера. По информации Стива, спортсмена без признаков жизни обнаружил менеджер Хаттона Пол Спик утром в воскресенье, 14 сентября.

За день до этого, в субботу, Рикки должен был появиться на боксерском вечере, который организовывал Спик. Однако Хаттон так и не прибыл, что стало поводом для Пола посетить его дом.

Когда Рикки не открыл, Спик сам пробрался внутрь дома и увидел там мертвого друга. Отмечается, что признаков насильственной смерти Хаттона нет.

Для него этот эпизод стал настоящим потрясением. Хаттон был не только подопечным Спика, а еще и его близким другом. Интересно, что за несколько недель до смерти 46-летний боксер объявил о возвращении в ринг.

Читайте также Умер легендарный боксер, который дважды выстоял до конца в боях с Мухаммедом Али

Что известно о Рикки Хаттоне: