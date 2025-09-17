Британський боксер помер у себе вдома через поки невстановлені причини. Першим Хаттона мертвим виявив його менеджер та близький друг.

Світ боксу днями сколихнула жахлива трагедія. На 47-му році життя помер відомий британський боксер Ріккі Хаттон, повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Як помер Ріккі Хаттон?

Поліція 14 вересня повідомила, що Ріккі знайшли мертвим у його власному будинку. Пізніше ж експерт з боксу Стів Банс розкрив більше деталей про Хаттона.

Наразі невідома точна дата смерті боксера. За інформацією Стіва, спортсмена без ознак життя виявив менеджер Хаттона Пол Спік вранці у неділю, 14 вересня.

За день до цього, в суботу, Ріккі мав з'явитися на боксерському вечорі, який організовував Спік. Проте Хаттон так і не прибув, що стало приводом для Пола відвідати його будинок.

Коли Ріккі не відкрив, Спік сам пробрався всередину хати та побачив там мертвого друга. Зазначається, що ознак насильницької смерті Хаттона немає.

Для нього цей епізод став справжнім потрясінням. Хаттон був не тільки підопічним Спіка, а ще і його близьким другом. Цікаво, що за кілька тижнів до смерті 46-річний боксер оголосив про повернення у ринг.

Що відомо про Ріккі Хаттона: