Известно, когда и где состоятся похороны Рикки Хаттона
- Похороны Рикки Хаттона в Манчестерском соборе, но вход будет только по приглашениям.
- Рикки Хаттона нашли мертвым в собственном доме, признаков насильственной смерти не обнаружено, но у него были проблемы с наркотиками и алкоголем.
Стало известно, когда в последний путь легендарного бывшего британского боксера Рикки Хаттона. Прощание с экс-чемпионом мира состоится в Манчестерском соборе.
Рикки Хаттон умер 14 сентября, но прощание с ним несколько откладывается. Похороны бывшего боксера запланированы аж на 10 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Когда состоится прощание с Рикки Хаттоном?
Отметим, что хоть попрощаться в Манчестерском соборе с Хаттоном смогут не все. Вход на службу будет только по приглашениям.
Напомним, что Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме. Холодное тело бывшего боксера первым заметил его менеджер Пол Спик. За день до этого Хаттон должен был посетить вечер бокса, но не прибыл на мероприятие. Это отсутствие Рикки заставило его менеджера прийти в гости.
Интересно, что за несколько недель до смерти 46-летний боксер из Великобритании объявил о возвращении в ринг.
У Хаттона были попытки самоубийства?
- Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Что стало причиной внезапной смерти Хаттона до сих пор неизвестно.
- Впоследствии стало известно, что у экс-боксера были проблемы с наркотиками и алкоголем. Также Рикки имел за своей спиной несколько попыток самоубийства и частенько ссорился с родными. Хаттон сам рассказывал, что хотел покончить с жизнью из-за глубокой депрессии, которая его настигла после окончания карьеры.
- Рикки Хаттон за свою профессиональную карьеру провел 48 боев, в которых одержал 45 побед (32 – нокаутом) при 3-х поражениях. Британец потерпел три поражения в своих последних шести поединках на профи-ринге – от Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо и Вячеслава Сенченко (данные BoxRec).