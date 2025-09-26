Відомо, коли та де відбудеться похорон Ріккі Хаттона
- Похорон Ріккі Хаттона у Манчестерському соборі, але вхід буде лише за запрошеннями.
- Ріккі Хаттона знайшли мертвим у власному будинку, ознак насильницької смерті не виявлено, але у нього були проблеми з наркотиками та алкоголем.
Стало відомо, коли в останню путь легендарного колишнього британського боксера Ріккі Хаттона. Прощання з ексчемпіоном світу відбудеться у Манчестерському соборі.
Ріккі Хаттон помер 14 вересня, але прощання із ним дещо відтерміновується. Похорон колишнього боксера запланований аж на 10 жовтня, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Коли відбудеться прощання з Ріккі Хаттоном?
Відзначимо, що хоч попрощатись у Манчестерському соборі з Хаттоном зможуть не усі. Вхід на службу буде лише за запрошеннями.
Нагадаємо, що Ріккі Хаттона знайшли мертвим у власному будинку. Холодне тіло колишнього боксера першим помітив його менеджер Пол Спік. За день до цього Хаттон повинен був відвідати вечір боксу, але не прибув на захід. Ця відсутність Ріккі змусила його менеджера завітати у гості.
Цікаво, що за декілька тижнів до смерті 46-річний боксер із Великої Британії оголосив про повернення у ринг.
У Хаттона були спроби самогубства?
- Ознак насильницької смерті не було виявлено. Що стало причиною раптової смерті Хаттона досі невідома.
- Згодом стало відомо, що у ексбоксера були проблеми із наркотиками та алкоголем. Також Ріккі мав за своєю спиною декілька спроб самогубства та частенько сварився із рідними. Хаттон сам розповідав, що хотів покінчити з життям через глибоку депресію, яка його настигла після закінчення кар'єри.
- Ріккі Хаттон за свою професійну кар'єру провів 48 боїв, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) при 3-х поразках. Британець зазнав трьох поразок у своїх останніх шести поєдинках на профі-рингу – від Флойда Мейвезера, Менні Пак'яо та В'ячеслава Сенченка (дані BoxRec).