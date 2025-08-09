Японский боксер Шигетоши Котари умер в возрасте 28-лет. Спортсмен почти неделю находился в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Трагический инцидент произошел 2 августа после жесткого боя за титул чемпиона Восточно-Тихоокеанской федерации бокса в первом полулегком весе. Во время поединка в Токио с Ямато Хатой тяжелую травму получил Шигетоши Котари, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Как умер японский боксер Котари?

12-раундовый поединок завершился вничью. После боя Котари покинул зал "Коракуэн" под аплодисменты болельщиков. В раздевалке боксер потерял сознание, после чего был срочно доставлен в больницу. У 28-летнего спортсмена диагностировали кровоизлияние в мозг.

В больнице Котари перенес операцию на мозге. Спортсмену удалили часть черепа для снятия давления и лечения гематомы.

Все это время японец находился под наблюдением врачей. К сожалению, все усилия были напрасными. В пятницу, 8 августа, Котари покинул этот мир.

Воин на ринге. Боец по духу. Ушел очень рано,

– говорится в заметке Всемирной боксерской организации (WBO) в соцсетях.

Отметим, что на профессиональном ринге Шигетоши Котари провел 12 поединков, в которых одержал 8 побед, а том числе 5 – нокаутом. В двух боях он потерпел поражения, а еще два поединка завершились вничью.

После трагической смерти Котари произошли изменения в правилах Восточно-Азиатской и Тихоокеанской боксерских федераций (OPBF). Отныне титульные поединки будут длиться 10 раундов, а не 12.

