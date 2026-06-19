В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в настоящее время проводится экспертиза и сравнение биологических образцов, чтобы окончательно установить личность погибшего. Об этом сообщает "Чемпион".

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Какая новая информация появилась в отношении Шарпара?

По предварительным данным, 11 июня у побережья в районе города Лутраки было найдено тело мужчины. Впоследствии появилась информация, что это может быть Вячеслав Шарпар, о его смерти ранее сообщила мать футболиста.

В МИД Украины отметили, что посольство Украины в Греции с первых дней ситуации поддерживает контакт с семьей пропавшего и сотрудничает с местными правоохранительными органами.

"Посольство Украины в Греции с самого начала этой резонансной истории находится на связи с родными пропавшего гражданина, оказывает необходимую консульскую помощь и содействие во взаимодействии с греческими правоохранительными органами. В настоящее время проводится экспертиза биологических образцов неопознанного тела… Идентификация будет возможна после получения результатов экспертизы. Посольство держит дело на контроле", – говорится в комментарии.

Что известно о смерти Шарпара?

Трагедия произошла 2 июня, в день его 39-летия. Около 5 утра он отправился купаться на местный пляж и исчез при невыясненных обстоятельствах. В стране был объявлен специальный розыскной статус Silver Alert. Тело мужчины обнаружили через девять дней, 11 июня, возле одного из морских причалов.

Семья погибшего, у которого осталось четверо детей, в настоящее время занимается оформлением документов и сбором средств для репатриации тела Вячеслава в Украину, чтобы похоронить его в соответствии с христианскими традициями.