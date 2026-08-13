54-летний специалист накануне сыграл уже свой четвертый матч в первом еврокубке сезона. Снять проклятие ему не удалось, пишет 24 Канал.

Как команды Эмери выступали в матчах за Суперкубок УЕФА

В "десятых" годах Эмери вместе с Севильей выиграл Лигу Европы целых три раза подряд. Дважды после этого он пытался добавить в коллекцию трофеев Суперкубок, но андалусцы неизменно терпели поражение.

В 2014 году "Севилья" не смогла преодолеть сопротивление мадридского Реала (0:2). А год спустя состоялся самый результативный финал в истории этого трофея, в котором Барселона перестреляла соперников со счетом 5:4. Кстати, в том матче за Севилью дебютировал Евгений Коноплянка, да еще и отличился голом.

Следующий шанс испанец получил в 2021 году. Его Вильярреал сенсационно обыграл в финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед, но уступил в Суперкубке по пенальти другому английскому гранду – Челси.

И вот теперь в Зальцбурге Астон Вилла Эмери проиграла ПСЖ. Рекордное четвертое поражение для тренера в Суперкубке, который так и не может ему подчиниться.

Какое достижение в Суперкубке удалось ПСЖ

Пока Эмери размышляет над тем, как побороть личное проклятие, в Париже подсчитывают рекорды. ПСЖ стал лишь третьим клубом в истории, выигравшим два Суперкубка подряд.

Ранее это удавалось Милану и мадридскому Реалу. Так же считает себя победителем дважды подряд амстердамский Аякс, но розыгрыш 1972 года не проводился под эгидой УЕФА и официально не учитывается в статистике.