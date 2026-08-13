54-річний спеціаліст напередодні грав свій вже четвертий матч за перший єврокубок сезону. Зняти прокляття йому не вдалося, пише 24 Канал.

Як команди Емері грали у матчах за Суперкубок УЄФА

У "десятих" роках Емері разом із Севільєю виграв Лігу Європи аж тричі поспіль. Двічі після цього він намагався додати до колекції трофеїв Суперкубок, але андалусійці незмінно зазнавали поразки.

У 2014 році Севілья не змогла здолати опір мадридського Реалу 0:2. А рік потому відбувся найрезультативніший фінал в історії трофею, у якому Барселона перестріляла суперників 5:4. До речі, в тому матчі за Севілью дебютував Євген Коноплянка, та ще й відзначився голом.

Наступний шанс іспанець отримав у 2021 році. Його Вільярреал сенсаційно обіграв у фіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед, але поступився у Суперкубку по пенальті іншому англійському гранду – Челсі.

І ось тепер у Зальцбурзі Астон Вілла Емері програла ПСЖ. Рекордна четверта поразка для коуча у Суперкубку, який все ніяк не може йому підкоритися.

Яке досягнення у Суперкубку підкорилося ПСЖ

Поки Емері думає над тим, як побороти особисте прокляття, у Парижі рахують рекорди. ПСЖ став лише третім клубом в історії, який виграв два Суперкубки поспіль.

Раніше це вдавалося Мілану та мадридському Реалу. Так само вважає себе переможцем двічі поспіль амстердамський Аякс, але розіграш 1972 року не був проведений під егідою УЄФА і офіційно не зараховується до статистики.