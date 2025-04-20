Матч между столичным клубом и "швабами" подарил фанам немалое количество голов. Команды сыграли вничью со счетом 4:4, установив уникальный рекорд, пишет 24 канал со ссылкой на Opta.

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Какое достижение установили команды

Унион Берлин и Штутгарт забили на двоих восемь мячей в первом тайме матча 30-го тура немецкой Бундеслиги. Сначала хозяева поля повели в счете 2:0, но гости сумели отыграться.

Через некоторое время Унион снова вышел вперед, но Штутгарт забил два гола в ответ – 4:3. В компенсированное арбитром время Андрей Илич отличился в воротах "швабов" – 4:4.

Унион и Штутгарт отметились историческим рекордом в пределах Бундеслиги. За время существования чемпионата Германии впервые команды забили восемь голов на двоих в первом тайме.

Видеообзор матча Унион Берлин – Штутгарт: