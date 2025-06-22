В британском дерби Уокер левым хуком отправил на четвереньки Тейлора: видео нокаута

В субботу, 21 июня, в Бирмингеме состоялся вечер бокса. На нем, в частности, Кона Уокер защищал титул чемпиона Великобритании в полусреднем весе.

Претендентом на титул был Лиам Тейлор. Он оказал достойное сопротивление, но не смог осуществить апсет, потерпев досрочное поражение, сообщает 24 Канал.

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Уокер жестко вырубил Тейлора

Бойцы начали поединок в довольно высоком темпе. Чемпион постоянно давил на претендента и затягивал его в размен ударами, который был ему выгодным.

С третьего раунда удары Коны Уокера все чаще начали достигать своей цели. Лицо Лиама Тейлора постепенно все больше покрывалось кровью, но он пытался отвечать.

А в седьмом раунде после настоящей рубки силы претендента начали заканчиваться. Он пропустил удар левым хуком в челюсть и рухнул на настил. Рефери начал отсчет и впоследствии просигнализировал о нокауте.

Как Уокер нокаутировал Тейлора: смотрите видео

К слову. Для Коны Уокера это был 20-й бой на профессиональном уровне. В нем он одержал свою 16-ю победу.

Напомним, что накануне австралийский гигант Теремоана Джуниор в пятый раз подряд одержал победу нокаутом в первом раунде.