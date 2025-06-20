Американец имел преимущество на ринге с самого начала. Он дважды уже в первом раунде отправил своего соперника в нокдаун, сообщает 24 Канал.

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Сасаки потерял память после нокаута

Японец пытался действовать первым номером, но Брайан Норман прекрасно контрпанчил. Он часто попадал в голову Цзиня Сасаки и один из таких ударов привел к нокауту.

Американский боксер досрочно победил в пятом раунде после удара левым хуком. Пропустив этот удар, японский боец потерял сознание и не смог сам покинуть ринг – его выносили на носилках.

Впоследствии выяснилось, что этот нокаут имел очень серьезные последствия для Цзиня Сасаки. Он потерял память и ничего не помнит из того, что происходило в последние полтора месяца.

После какого удара Цзинь Сасаки потерял память: смотрите видео

К слову. Это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере Цзиня Сасаки в 22 боях. Он является бывшим чемпионом WBO Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что в октябре 2024 года из-за неизлечимого заболевания завершил карьеру боксер, который был чемпионом Великобритании и Британского содружества. Оно появилось у бойца из-за большого количества пропущенных ударов в голову.