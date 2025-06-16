Кроме этой битвы также были интересные бои в андеркарде. В одном из них сражались супертяжи Теремоана Джуниор и Алим Уитфилд, сообщает 24 Канал.

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Теремоана деклассировал очередного соперника

Они подходили к очному противостоянию в статусе непобежденных на профессиональном уровне. Несмотря на это, зрители не стали свидетелями равной борьбы.

Австралиец доминировал на ринге с самого начала и в традиционном для себя стиле не затягивал с определением победителя. Уже в конце первого раунда он пошел в яркую атаку и остановил соперника нокаутом.

Как Теремоана нокаутировал Уитфилда: смотрите видео

Справка. Для австралийского 27-летнего супертяжеловеса это был восьмой поединок на профессиональном уровне. В них он одержал все победы нокаутом, а пять последних оформил уже в первом раунде. Ни один из соперников Теремоана не продержался против него более двух 3-минуток.

Отметим, что Теремоана Джуниор участвовал в Олимпийских играх-2024, где в стартовом бою нокаутировал в первом раунде украинца Дмитрия Ловчинского. После этого он проиграл будущему чемпиону Баходиру Жалолову единогласным решением судей.

Напомним, что в главном событии этого вечера бокса Ричардсон Хитчинс эффектно одолел Джорджа Камбососа в битве за пояс IBF в первом полусреднем весе. Он победил техническим нокаутом в восьмом раунде.