Окрім цієї битви також були цікаві бої в андеркарді. В одному з ним билися супертяжі Теремоана Джуніор та Алім Вітфілд, повідомляє 24 Канал.

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Теремоана декласував чергового суперника

Вони підходили до очного протистояння у статусі непереможених на професійному рівні. Попри це, глядачі не стали свідками рівної боротьби.

Австралієць домінував на ринзі з самого початку й у традиційному для себе стилі не затягував з визначенням переможця. Вже наприкінці першого раунду він пішов в яскраву атаку та зупинив суперника нокаутом.

Як Теремоана нокаутував Вітфілда: дивіться відео

Довідка. Для австралійського 27-річного супертяжа це був восьмий поєдинок на професійному рівні. У них він здобув усі перемоги нокаутом, а п'ять останніх оформив уже в першому раунді. Жоден з суперників Теремоана не протримався проти нього понад двох 3-хвилинок.

Зазначимо, що Теремоана Джуніор брав участь в Олімпійських іграх-2024, де у стартовому бою нокаутував у першому раунді українця Дмитра Ловчинського. Після цього він програв майбутньому чемпіону Баходиру Жалолову одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що в головній події цього вечора боксу Річардсон Гітчінс ефектно здолав Джорджа Камбососа в битві за пояс IBF у першій напівсередній вазі. Він переміг технічним нокаутом у восьмому раунді.