Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Футбол Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо: расписание и результаты 11-го тура УПЛ
30 октября, 13:20
2

Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо: расписание и результаты 11-го тура УПЛ

Михаил Гема

В пятницу, 30 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2026/2027. Программа тура продлится 4 дня и завершится 2 ноября.

Все результаты и видео голов 11-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты 11-го тура УПЛ

  • 30 октября

18:00. Шахтер – Оболонь

  • 31 октября

13:00. Верес – Черноморец

13:00. Левый Берег – Буковина

  • 1 ноября

13:00. Колос – Полесье

13:00. ЛНЗ Черкассы – Харьков

  • 2 ноября

13:00. Заря – Эпицентр

13:00. Кривбасс – Динамо

18:00. Карпаты – Кудровка

 

#РЕКЛАМА
24 Канал
Оболонь
06.11.26, 13:00
Тотал менше 0.5
2.8
Зробити ставку
Лівий Берег
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.