Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо: расписание и результаты 11-го тура УПЛ

В пятницу, 30 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2026/2027. Программа тура продлится 4 дня и завершится 2 ноября.

Все результаты и видео голов 11-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала. Расписание и результаты 11-го тура УПЛ 30 октября 18:00. Шахтер – Оболонь 31 октября 13:00. Верес – Черноморец 13:00. Левый Берег – Буковина 1 ноября 13:00. Колос – Полесье 13:00. ЛНЗ Черкассы – Харьков 2 ноября 13:00. Заря – Эпицентр 13:00. Кривбасс – Динамо 18:00. Карпаты – Кудровка #РЕКЛАМА 24 Канал Оболонь Тотал менше 0.5 2.8 Зробити ставку Лівий Берег ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023