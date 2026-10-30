30 октября, 13:20
Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо: расписание и результаты 11-го тура УПЛ
В пятницу, 30 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2026/2027. Программа тура продлится 4 дня и завершится 2 ноября.
Все результаты и видео голов 11-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты 11-го тура УПЛ
- 30 октября
18:00. Шахтер – Оболонь
- 31 октября
13:00. Верес – Черноморец
13:00. Левый Берег – Буковина
- 1 ноября
13:00. Колос – Полесье
13:00. ЛНЗ Черкассы – Харьков
- 2 ноября
13:00. Заря – Эпицентр
13:00. Кривбасс – Динамо
18:00. Карпаты – Кудровка