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Sport News 24 Футбол Шахтер – Динамо и другие матчи: расписание и результаты 12-го тура УПЛ
6 ноября, 12:35
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Шахтер – Динамо и другие матчи: расписание и результаты 12-го тура УПЛ

Михаил Гема

В пятницу, 6 ноября, начнется 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральным противостоянием этого тура станет встреча грандов отечественного футбола – Шахтера и Динамо.

Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ

  • 6 ноября

13:00. Оболонь – Левый Берег

13:00. Полесье – Верес

  • 7 ноября

13:00. Эпицентр – Кривбасс

13:00. Кудровка – Черноморец

13:00. Харьков – Карпаты

  • 8 ноября

13:00. Буковина – Колос

13:00. Заря – ЛНЗ Черкассы

18:00. Шахтер – Динамо

 

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