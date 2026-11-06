Шахтер – Динамо и другие матчи: расписание и результаты 12-го тура УПЛ

В пятницу, 6 ноября, начнется 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральным противостоянием этого тура станет встреча грандов отечественного футбола – Шахтера и Динамо.

Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала. Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ 6 ноября 13:00. Оболонь – Левый Берег 13:00. Полесье – Верес 7 ноября 13:00. Эпицентр – Кривбасс 13:00. Кудровка – Черноморец 13:00. Харьков – Карпаты 8 ноября 13:00. Буковина – Колос 13:00. Заря – ЛНЗ Черкассы 18:00. Шахтер – Динамо #РЕКЛАМА 24 Канал Зоря Тотал менше 1.25 3.9 Зробити ставку ЛНЗ ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023