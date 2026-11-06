Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ

Розклад і результати 12 туру УПЛ / Фото Динамо
У п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться 12-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч грандів вітчизняного футболу – Шахтаря і Динамо.
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Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
- 6 листопада
13:00. Оболонь – Лівий Берег
13:00. Полісся – Верес
Прогнози
- 7 листопада
13:00. Епіцентр – Кривбас
13:00. Кудрівка – Чорноморець
13:00. Харків – Карпати
- 8 листопада
13:00. Буковина – Колос
13:00. Зоря – ЛНЗ Черкаси
18:00. Шахтар – Динамо
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