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Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ

Михайло Гема
Розклад і результати 12 туру УПЛ

Розклад і результати 12 туру УПЛ / Фото Динамо

У п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться 12-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч грандів вітчизняного футболу – Шахтаря і Динамо.

 
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Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ

  • 6 листопада

13:00. Оболонь – Лівий Берег

13:00. Полісся – Верес

Прогнози

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Футбол
x1.5
6 834
2дн : 05год : 14хв
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  • 7 листопада

13:00. Епіцентр – Кривбас

13:00. Кудрівка – Чорноморець

13:00. Харків – Карпати

  • 8 листопада

13:00. Буковина – Колос

13:00. Зоря – ЛНЗ Черкаси

18:00. Шахтар – Динамо

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