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Шахтер – Динамо и другие матчи: расписание и результаты 12-го тура УПЛ

Михаил Гема
Расписание и результаты 12-го тура УПЛ

Расписание и результаты 12-го тура УПЛ / Фото Динамо

В пятницу, 6 ноября, начнется 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральным противостоянием этого тура станет встреча грандов отечественного футбола – Шахтера и Динамо.

 
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Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала.

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Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ

  • 6 ноября

13:00. Оболонь – Левый Берег

13:00. Полесье – Верес

Прогнозы

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Футбол
x1.5
6 834
2дн : 05год : 14хв
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  • 7 ноября

13:00. Эпицентр – Кривбасс

13:00. Кудровка – Черноморец

13:00. Харьков – Карпаты

  • 8 ноября

13:00. Буковина – Колос

13:00. Заря – ЛНЗ Черкассы

18:00. Шахтер – Динамо

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