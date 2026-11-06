Шахтер – Динамо и другие матчи: расписание и результаты 12-го тура УПЛ

Расписание и результаты 12-го тура УПЛ / Фото Динамо
В пятницу, 6 ноября, начнется 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральным противостоянием этого тура станет встреча грандов отечественного футбола – Шахтера и Динамо.
Adv
Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала.
популярные видео
Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ
- 6 ноября
13:00. Оболонь – Левый Берег
13:00. Полесье – Верес
Прогнозы
- 7 ноября
13:00. Эпицентр – Кривбасс
13:00. Кудровка – Черноморец
13:00. Харьков – Карпаты
- 8 ноября
13:00. Буковина – Колос
13:00. Заря – ЛНЗ Черкассы
18:00. Шахтер – Динамо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии