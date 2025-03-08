Осечки Шахтера и Карпат, тяжелая победа Динамо: итоги 20 тура и турнирная таблица УПЛ
После 20 тура чемпионская интрига еще больше уменьшилась, ведь фортуна повернулась лицом к Динамо. А вот бой за путевку в Лигу конференций обещает быть горячим.
Чемпионат Украины по футболу пересек отметку в две трети сезона. Матчи 20 тура начались в основном состоялись в четверг-пятницу из-за смещения следующего тура, сообщает 24 Канал.
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Снизилась результативность
В восьми играх тура команды оформили всего 16 голов, то есть в среднем по 2 мяча за матч. Это низкий показатель для нашего чемпионата, хотя лишь в одной игре была нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Полесье – Черноморец 3:1
Ворскла – Карпаты 0:0
ЛНЗ – Динамо 1:2
Шахтер – Кривбасс 1:1
Левый Берег – Верес 2:0
Колос – Александрия 0:1
Заря – Оболонь 2:1
Ингулец – Рух 0:1
Основные моменты 20 тура
Если в прошлом туре киевское Динамо потеряло очки, то в этом оступился уже Шахтер. Команда Марино Пушича показала невыразительную игру против Кривбасса, с которым расписала ничью 1:1.
Киевляне также были близки к потере очков в Черкассах, но автогол Путри стал улыбкой фортуны для "бело-синих". Как итог, Динамо вернуло десятиочковое преимущество над Шахтером и снова заставило говорить о себе как о явном фаворите на чемпионство.
Александрия также присутствует в гонке. Команда Ротаня минимально одолела Колос и сохранила отставание в шесть очков. А вот борьба за четвертое еврокубковое место только обостряется.
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На четвертое место выбралось Полесье после победы над Черноморцем и осечки Кривбасса. Также неподалеку находятся Заря и Карпаты, хотя львовяне не смогли взять три очка на поле Ворсклы.
Сами полтавчане продолжают разочаровывать. Подопечные Максимова уже шесть матчей без побед и на 14-м месте. А вот Левый Берег наоборот отдаляется от зоны переходных встреч благодаря двум победам в последних играх.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|Александрия
|20
|13
|5
|2
|29-16
|44
|3
|Шахтер
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|19
|9
|1
|9
|23-23
|28
|7
|Карпаты
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|8
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|9
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22-27
|25
|10
|Левый берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колосс
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12-31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Георгий Судаков (Шахтер) – 10
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 10
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 9
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8
- Александр Филиппов (Александрия) – 8
- Александр Назаренко (Полесье) – 7
- Петар Мичин (Заря) – 7
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6
- Игорь Краснопир (Карпаты) – 6
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Расписание 21 тура чемпионата Украины
- 11 марта (вторник), 13:00. Александрия – Оболонь
- 11 марта (вторник), 15:30. Динамо – Заря
- 11 марта (вторник), 15:30. Верес – Полесье
- 11 марта (вторник), 18:00. Карпаты – Шахтер
- 15 марта (суббота), 15:30. Кривбасс – Левый Берег
- 15 марта (суббота), 15:30. Рух – Ворскла
- 16 марта (воскресенье), 13:00. Ингулец – Черноморец
- 16 марта (воскресенье), 15:30. ЛНЗ – Колос