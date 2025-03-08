Осечки Шахтера и Карпат, тяжелая победа Динамо: итоги 20 тура и турнирная таблица УПЛ

После 20 тура чемпионская интрига еще больше уменьшилась, ведь фортуна повернулась лицом к Динамо. А вот бой за путевку в Лигу конференций обещает быть горячим.

Чемпионат Украины по футболу пересек отметку в две трети сезона. Матчи 20 тура начались в основном состоялись в четверг-пятницу из-за смещения следующего тура, сообщает 24 Канал.

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Снизилась результативность

В восьми играх тура команды оформили всего 16 голов, то есть в среднем по 2 мяча за матч. Это низкий показатель для нашего чемпионата, хотя лишь в одной игре была нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Полесье – Черноморец 3:1

Ворскла – Карпаты 0:0

ЛНЗ – Динамо 1:2

Шахтер – Кривбасс 1:1

Левый Берег – Верес 2:0

Колос – Александрия 0:1

Заря – Оболонь 2:1

Ингулец – Рух 0:1

Основные моменты 20 тура

Если в прошлом туре киевское Динамо потеряло очки, то в этом оступился уже Шахтер. Команда Марино Пушича показала невыразительную игру против Кривбасса, с которым расписала ничью 1:1.

Киевляне также были близки к потере очков в Черкассах, но автогол Путри стал улыбкой фортуны для "бело-синих". Как итог, Динамо вернуло десятиочковое преимущество над Шахтером и снова заставило говорить о себе как о явном фаворите на чемпионство.

Александрия также присутствует в гонке. Команда Ротаня минимально одолела Колос и сохранила отставание в шесть очков. А вот борьба за четвертое еврокубковое место только обостряется.

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На четвертое место выбралось Полесье после победы над Черноморцем и осечки Кривбасса. Также неподалеку находятся Заря и Карпаты, хотя львовяне не смогли взять три очка на поле Ворсклы.

Сами полтавчане продолжают разочаровывать. Подопечные Максимова уже шесть матчей без побед и на 14-м месте. А вот Левый Берег наоборот отдаляется от зоны переходных встреч благодаря двум победам в последних играх.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Левый берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колосс 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Георгий Судаков (Шахтер) – 10 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 10 Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8 Александр Филиппов (Александрия) – 8 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Петар Мичин (Заря) – 7 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6 Игорь Краснопир (Карпаты) – 6

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Расписание 21 тура чемпионата Украины