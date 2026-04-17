Центральным матчем станет противостояние Шахтера и Полесья, в котором фактически определится, участвует ли житомирский клуб в чемпионской гонке. Лидеру ЛНЗ вряд ли будет просто в дуэли с Колосом, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 24-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Динамо попытается не доводить неудачную серию до трех поражений подряд в противостоянии с луганской Зарей уже в пятницу.

Оболонь надеется улучшить турнирное положение, ведь играть с Полтавой, которая уже практически гарантировала понижение в классе.

Металлист 1925 имеет неплохие шансы удержаться в топ-4, ведь в соперниках Кудривка, которая борется за выживание.

Календарь 24-го тура УПЛ 2025/2026

17 апреля, 15:30. Динамо – Заря

17 апреля, 18:00. Оболонь – Полтава

18 апреля, 13:00. Колос – ЛНЗ

18 апреля, 15:30. Металлист 1925 – Кудривка

19 апреля, 13:00. Кривбасс – Рух

19 апреля, 15:30. Эпицентр – Карпаты

20 апреля, 13:00. Александрия – Верес

20 апреля, 18:00. Шахтер – Полесье

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 12:30 17.04.2026