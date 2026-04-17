Центральним матчем стане протистояння Шахтаря та Полісся, у якому фактично визначиться, чи бере участь житомирський клуб у чемпіонських перегонах. Лідеру ЛНЗ навряд буде просто у дуелі з Колосом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Президент УПЛ відповів на критику тренера Шахтаря щодо складного календаря

Який календар 24-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Динамо спробує не доводити невдалу серію до трьох поразок поспіль у протистоянні із луганською Зорею вже у п'ятницю.

Оболонь сподівається поліпшити турнірне становище, адже гратиме з Полтавою, яка вже практично гарантувала пониження в класі.

Металіст 1925 має непогані шанси втриматися у топ-4, адже у суперниках Кудрівка, яка бореться за виживання.

Календар 24-го туру УПЛ 2025/2026

17 квітня, 15:30. Динамо – Зоря

17 квітня, 18:00. Оболонь – Полтава

18 квітня, 13:00. Колос – ЛНЗ

18 квітня, 15:30. Металіст 1925 – Кудрівка

19 квітня, 13:00. Кривбас – Рух

19 квітня, 15:30. Епіцентр – Карпати

20 квітня, 13:00. Олександрія – Верес

20 квітня, 18:00. Шахтар – Полісся

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 12:30 17.04.2026