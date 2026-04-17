Центральним матчем стане протистояння Шахтаря та Полісся, у якому фактично визначиться, чи бере участь житомирський клуб у чемпіонських перегонах. Лідеру ЛНЗ навряд буде просто у дуелі з Колосом, повідомляє 24 Канал.
Який календар 24-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Динамо спробує не доводити невдалу серію до трьох поразок поспіль у протистоянні із луганською Зорею вже у п'ятницю.
Оболонь сподівається поліпшити турнірне становище, адже гратиме з Полтавою, яка вже практично гарантувала пониження в класі.
Металіст 1925 має непогані шанси втриматися у топ-4, адже у суперниках Кудрівка, яка бореться за виживання.
Календар 24-го туру УПЛ 2025/2026
- 17 квітня, 15:30. Динамо – Зоря
- 17 квітня, 18:00. Оболонь – Полтава
- 18 квітня, 13:00. Колос – ЛНЗ
- 18 квітня, 15:30. Металіст 1925 – Кудрівка
- 19 квітня, 13:00. Кривбас – Рух
- 19 квітня, 15:30. Епіцентр – Карпати
- 20 квітня, 13:00. Олександрія – Верес
- 20 квітня, 18:00. Шахтар – Полісся
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 12:30 17.04.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 – 14
|51
|2.
|Шахтар
|22
|15
|6
|1
|53 – 14
|51
|3.
|Полісся
|23
|14
|4
|5
|41 – 15
|46
|4.
|Металіст 1925
|23
|11
|8
|4
|29 – 13
|41
|5.
|Динамо
|22
|12
|5
|6
|49 – 25
|41
|6.
|Кривбас
|23
|10
|7
|6
|35 – 32
|37
|7.
|Колос
|23
|8
|10
|5
|21 – 21
|34
|8.
|Зоря
|22
|8
|8
|6
|31 – 27
|32
|9.
|Карпати
|23
|8
|8
|7
|32 – 26
|32
|10.
|Верес
|23
|6
|8
|9
|19 – 29
|26
|11.
|Епіцентр
|23
|7
|2
|14
|26 – 36
|23
|12.
|Оболонь
|22
|5
|7
|10
|17 – 38
|22
|13.
|Кудрівка
|23
|5
|6
|12
|25 – 38
|21
|14.
|Рух
|23
|6
|2
|15
|17 – 36
|20
|15.
|Олександрія
|22
|2
|6
|14
|17 – 42
|12
|16.
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 – 60
|10
Як закінчився попередній 23-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Металіст 1925 здобув дебютну в своїй історії перемогу над Динамо завдяки голу Дениса Антюха.
- ЛНЗ та Шахтар у головній битві за чемпіонство розійшлися миром 2:2.
- Найбільш переконливу перемогу у турі здобуло Полісся, яке розбило Полтаву на виїзді 4:0.