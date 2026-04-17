17 апреля, 12:30
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 24-го тура УПЛ 2025/2026

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • 24-й тур УПЛ продлится четыре дня с 17 до 20 апреля и включает матчи таких команд, как Динамо, Заря, Шахтер, Полесье и другие.
  • Центральным матчем тура станет игра между Шахтером и Полесьем, которая может повлиять на участие житомирского клуба в чемпионской гонке.

В Украинской Премьер-лиге стартует 24-й тур, который продлится в течение четырех дней. Грандов ждет испытание клубами из верхней части турнирной таблицы.

Центральным матчем станет противостояние Шахтера и Полесья, в котором фактически определится, участвует ли житомирский клуб в чемпионской гонке. Лидеру ЛНЗ вряд ли будет просто в дуэли с Колосом, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 24-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Динамо попытается не доводить неудачную серию до трех поражений подряд в противостоянии с луганской Зарей уже в пятницу.

Оболонь надеется улучшить турнирное положение, ведь играть с Полтавой, которая уже практически гарантировала понижение в классе.

Металлист 1925 имеет неплохие шансы удержаться в топ-4, ведь в соперниках Кудривка, которая борется за выживание.

Календарь 24-го тура УПЛ 2025/2026

  • 17 апреля, 15:30. Динамо – Заря
  • 17 апреля, 18:00. Оболонь – Полтава
  • 18 апреля, 13:00. Колос – ЛНЗ
  • 18 апреля, 15:30. Металлист 1925 – Кудривка
  • 19 апреля, 13:00. Кривбасс – Рух
  • 19 апреля, 15:30. Эпицентр – Карпаты
  • 20 апреля, 13:00. Александрия – Верес
  • 20 апреля, 18:00. Шахтер – Полесье

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 12:30 17.04.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. ЛНЗ 23 16 3 4 35 – 14 51
2. Шахтер 22 15 6 1 53 – 14 51
3. Полесье 23 14 4 5 41 – 15 46
4. Металлист 1925 23 11 8 4 29 – 13 41
5. Динамо 22 12 5 6 49 – 25 41
6. Кривбасс 23 10 7 6 35 – 32 37
7. Колосс 23 8 10 5 21 – 21 34
8. Заря 22 8 8 6 31 – 27 32
9. Карпаты 23 8 8 7 32 – 26 32
10. Верес 23 6 8 9 19 – 29 26
11. Эпицентр 23 7 2 14 26 – 36 23
12. Оболонь 22 5 7 10 17 – 38 22
13. Кудривка 23 5 6 12 25 – 38 21
14. Движение 23 6 2 15 17 – 36 20
15. Александрия 22 2 6 14 17 – 42 12
16. Полтава 23 2 4 17 19 – 60 10

Как закончился предыдущий 23-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Металлист 1925 одержал дебютную в своей истории победу над Динамо благодаря голу Дениса Антюха.
  • ЛНЗ и Шахтер в главной битве за чемпионство разошлись миром 2:2.
  • Наиболее убедительную победу в туре одержало Полесье, которое разбило Полтаву на выезде 4:0.
  