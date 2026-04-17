Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 24-го тура УПЛ 2025/2026
- 24-й тур УПЛ продлится четыре дня с 17 до 20 апреля и включает матчи таких команд, как Динамо, Заря, Шахтер, Полесье и другие.
- Центральным матчем тура станет игра между Шахтером и Полесьем, которая может повлиять на участие житомирского клуба в чемпионской гонке.
В Украинской Премьер-лиге стартует 24-й тур, который продлится в течение четырех дней. Грандов ждет испытание клубами из верхней части турнирной таблицы.
Центральным матчем станет противостояние Шахтера и Полесья, в котором фактически определится, участвует ли житомирский клуб в чемпионской гонке. Лидеру ЛНЗ вряд ли будет просто в дуэли с Колосом, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 24-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Динамо попытается не доводить неудачную серию до трех поражений подряд в противостоянии с луганской Зарей уже в пятницу.
Оболонь надеется улучшить турнирное положение, ведь играть с Полтавой, которая уже практически гарантировала понижение в классе.
Металлист 1925 имеет неплохие шансы удержаться в топ-4, ведь в соперниках Кудривка, которая борется за выживание.
Календарь 24-го тура УПЛ 2025/2026
- 17 апреля, 15:30. Динамо – Заря
- 17 апреля, 18:00. Оболонь – Полтава
- 18 апреля, 13:00. Колос – ЛНЗ
- 18 апреля, 15:30. Металлист 1925 – Кудривка
- 19 апреля, 13:00. Кривбасс – Рух
- 19 апреля, 15:30. Эпицентр – Карпаты
- 20 апреля, 13:00. Александрия – Верес
- 20 апреля, 18:00. Шахтер – Полесье
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 12:30 17.04.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 – 14
|51
|2.
|Шахтер
|22
|15
|6
|1
|53 – 14
|51
|3.
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 – 15
|46
|4.
|Металлист 1925
|23
|11
|8
|4
|29 – 13
|41
|5.
|Динамо
|22
|12
|5
|6
|49 – 25
|41
|6.
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 – 32
|37
|7.
|Колосс
|23
|8
|10
|5
|21 – 21
|34
|8.
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 – 27
|32
|9.
|Карпаты
|23
|8
|8
|7
|32 – 26
|32
|10.
|Верес
|23
|6
|8
|9
|19 – 29
|26
|11.
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 – 36
|23
|12.
|Оболонь
|22
|5
|7
|10
|17 – 38
|22
|13.
|Кудривка
|23
|5
|6
|12
|25 – 38
|21
|14.
|Движение
|23
|6
|2
|15
|17 – 36
|20
|15.
|Александрия
|22
|2
|6
|14
|17 – 42
|12
|16.
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 – 60
|10
Как закончился предыдущий 23-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Металлист 1925 одержал дебютную в своей истории победу над Динамо благодаря голу Дениса Антюха.
- ЛНЗ и Шахтер в главной битве за чемпионство разошлись миром 2:2.
- Наиболее убедительную победу в туре одержало Полесье, которое разбило Полтаву на выезде 4:0.