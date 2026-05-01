Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 26-го тура УПЛ 2025/2026

В украинском чемпионате наконец-то настало время "классического" дерби Динамо и Шахтера. Но это будет не единственная изюминка в 26-ом туре УПЛ.

Не менее важным с точки зрения медальной борьбы будет и поединок Металлиста 1925 с Полесьем. Немало интриги сохраняется и в зоне переходных матчей, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 26-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур продлится четыре дня, но наибольшее количество поединков сосредоточено именно в выходные.

В матче Вереса и Эпицентр в субботу может фактически быть снят вопрос о прописке в УПЛ на следующий сезон для одной из команд. ЛНЗ, которое приедет в гости к Карпатам, попытается не потерять окончательно чемпионских шансов и одновременно сохранить дистанцию от преследователей из Полесья.

Воскресенье – это день "Классического". Но перед основным футбольным блюдом будут вкусные закуски в виде еще одного матча сусудов в турнирной таблице, Оболони и Кудривки, и битвы Металлист 1925 с Полесьем.

Календарь 26-го тура УПЛ 2025/2026

1 мая, пятница, 15:30. Полтава – Кривбасс 3:3

2 мая, суббота, 13:00. Александрия – Колос

2 мая, суббота, 15:30. Верес – Эпицентр

2 мая, суббота, 18:00. Карпаты – ЛНЗ

3 мая, воскресенье, 13:00. Оболонь – Кудривка

3 мая, воскресенье, 15:30. Металлист 1925 – Полесье

3 мая, воскресенье, 18:00. Динамо – Шахтер

4 мая, понедельник, 18:00. Рух – Заря

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 19:00 01.05.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 25 18 6 1 59 – 16 60 2. ЛНЗ 25 16 4 5 36 – 16 52 3. Полесье 25 15 4 6 44 – 17 49 4. Динамо 25 14 5 6 58 – 31 47 5. Металлист 1925 25 12 9 4 31 – 14 45 6. Кривбасс 26 11 8 7 46 – 41 41 7. Колос 25 10 10 5 24 – 21 40 8. Карпаты 25 9 9 7 32– 26 36 9. Заря 25 9 8 8 35– 32 35 10. Верес 25 7 8 11 22 – 35 29 11. Эпицентр 25 7 4 14 27 – 37 25 12. Оболонь 24 5 8 11 19 – 42 23 13. Кудривка 25 5 6 14 26 – 42 21 14. Рух 25 6 2 17 17 – 42 20 15. Александрия 24 2 7 15 18 – 46 13 16. Полтава 26 2 6 18 23 – 66 12

