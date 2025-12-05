Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 15-го тура УПЛ 2025 –2026
- 15-й тур УПЛ 2025 – 2026 начнется 5 декабря матчем Заря – Карпаты в Киеве.
- Центральный матч состоится в субботу между Колосом и Шахтером.
В пятницу, 5 декабря, стартует 15-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2025 –2026. Программа тура уже традиционно поделена на четыре игровых дня.
Тур начнется матчем в Киеве, где луганская Заря будет противостоять львовским Карпатам. Команды являются соседками в турнирной таблице УПЛ, информирует 24 Канал.
Какое расписание игр 15-го тура УПЛ 2025 – 2026?
Центральной встречей уик-энда станет матч в Ковалевке. В субботу сенсационный Колос, занимающий четвертое место в УПЛ, будет принимать лидера чемпионата Шахтер.
Не так давно команда Руслана Костышина уже обыграла Динамо и теперь хочет продолжить свое бешеное шествие. Что же касается "бело-синих", то подопечные Игоря Костюка сойдутся с новичком УПЛ Кудривкой.
Сейчас киевляне на явном спаде после четырех подряд поражений в чемпионате. Также непростой матч ждет Полесье, которое пожалует в гости к Руху. Львовяне выиграли два последних матча и выбрались из зоны прямого вылета.
Расписание 15-го тура:
- 5 декабря, 18:00. Заря – Карпаты
- 6 декабря, 13:00. ЛНЗ – Оболонь
- 6 декабря, 15:30. Колос – Шахтер
- 6 декабря, 18:00. Кудривка – Динамо
- 7 декабря, 13:00. Кривбасс – Александрия
- 7 декабря, 15:30. Металлист 1925 – Верес
- 7 декабря, 18:00. Рух – Полесье
- 8 декабря, 15:30. Полтава – Эпицентр
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтёр
|
14
|
9
|
4
|
1
|
37 – 12
|
31
|
2.
|
ЛНЗ
|
14
|
9
|
2
|
3
|
15 – 8
|
29
|
3.
|
Полесье
|
14
|
8
|
3
|
3
|
23 – 8
|
27
|
4.
|
Колосс
|
14
|
6
|
5
|
3
|
16 – 12
|
23
|
5.
|
Кривбас
|
14
|
6
|
4
|
4
|
24 – 23
|
22
|
6.
|
Металлист 1925
|
14
|
5
|
6
|
3
|
15 – 11
|
21
|
7.
|
Динамо
|
14
|
5
|
5
|
4
|
30 – 20
|
20
|
8.
|
Заря
|
14
|
5
|
5
|
4
|
18 – 16
|
20
|
9.
|
Карпаты
|
14
|
4
|
7
|
4
|
18 – 17
|
19
|
10.
|
Верес
|
14
|
4
|
6
|
4
|
13 – 14
|
18
|
11.
|
Оболонь
|
14
|
4
|
5
|
5
|
11 – 21
|
17
|
12.
|
Кудривка
|
14
|
4
|
2
|
8
|
17 – 27
|
14
|
13.
|
Рух
|
14
|
4
|
1
|
9
|
12 – 22
|
13
|
14.
|
Эпицентр
|
14
|
3
|
2
|
9
|
15 – 22
|
11
|
15.
|
Александрия
|
14
|
2
|
4
|
8
|
13 – 24
|
10
|
16.
|
Полтава
|
14
|
2
|
3
|
9
|
13 – 33
|
9
Как закончился 14-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Главная сенсация минувшего уик-энда снова была с участием Динамо. Киевляне умудрились проиграть на своем поле последней команде УПЛ Полтаве (1:2). Это был первый матч "бело-синих" после увольнения Александра Шовковского.
- Шахтер также не смог выиграть свой матч, сыграв вничью с Кривбассом. Более того, "горняки" смогли избежать поражения лишь в компенсированное время.
- Зато ЛНЗ продолжает свою сенсационную серию, выиграв третий матч подряд. На этот раз подопечные Виталия Пономарева минимально одолели Кудривку.
- На сей раз Проспер Оба отметился ассистом, а не голом. Нигериец лидирует в таблице бомбардиров УПЛ на пару с Юрием Климчуком из Колоса. У обоих игроков по 7 голов. В свою очередь Филипп Будковский (Заря) и Николай Гайдучик (Полесье) имеют по шесть мячей.